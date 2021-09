"Messi je bil na treningih tiran"

Po odhodu Messija v Pariz je Koeman povedal marsikaj o tem, kar se je dogajalo na treningih katalonskega velikana. Poudaril je, da je bil Argentinec pogosto jezen, če je izgubljal na treningih. "Vse je zasenčil. Bil je tako dober, da je zmagal," je za uvod dejal nizozemski strateg in dodal, da je imel Messi seveda okoli sebe tudi dobre soigralce, a vedno je bil prav on tisti, ki je delal razliko."

Ko so se drugi sprostili, je on še vedno delal "na polno"

Ozrl se je predvsem na Argentinčeve mojstrovine, ki jih ni bilo malo: "Vedel sem, kako dober je, a vseeno je lepo to videti vsak dan od blizu. Vsega, kar bi rad naučil nogometaša, pri prepoznavanju situacij, pri jemanju žoge pod pritiskom, pri hitrosti žoge, pri končnih akcijah - pri Messiju je vse za deset. Ni normalno, ni normalno! Ko smo se med treningom posvečali izpeljevanju akcij, so nekateri igralci poskušali z lažjimi streli in se malo norčevali. Toda pri Messiju je bilo vse: bum, bum, bum, bum. Nikoli razkošje, vse funkcionalno. In vedno z željo osvojiti vse."

Podoben odnos je imel tudi pri popularnem "rondoju", ki služi kot ogrevanje za trening. Zgolj enkrat samkrat se mu je v vseh letih zgodilo, da je bil kaznovan s špalirjem in tapkanjem po glavi, kar je Messi Koemanu tudi sam povedal. In ravno zato ga je označil za tirana.

"Vedno je želel zmagati." Foto: Reuters

"Določeni igralci po njegovem odhodu na treningu niso več tako zavzeti"

Nizozemec je pozneje priznal, da brez Messija ni več isto in da določeni igralci na treningu niso več tako zavzeti, kot so bili takrat, ko je bil on zraven. Tako posamične kot tudi ekipne lovorike pa govorijo v prid argentinskega genija z magično levico. Tudi Koeman je preprosto moral priznati, da brez njega Barcelona ni in ne more biti več ista: "Lani je sodeloval pri 50 zadetkih, 30 jih je zabil, za 20 pa podal. Bil je vzgled vsem igralcem. Ko smo osvojili španski pokal, je Messi, čeprav je osvojil že veliko lovorik, tudi večjih od tega, pokazal, da je to zanj nekaj posebnega. S temi mladimi igralci je videl prihodnost kluba. Vsi ti fantje so se želeli fotografirati z njim, nikoli nisem videl česa podobnega. Tako velik je bil in je. Za vse mesto je šok, da ga zdaj ni več v Barceloni."