Zgodovinski podvig Jana Oblaka! To ni v tem stoletju uspelo še nikomur.

Nogometaši Atletica so v derbiju 8. kroga španskega prvenstva v soboto zadali boleč udarec Barceloni. Premagali so jo z 2:0, poglobili njeno rezultatsko krizo, Jan Oblak pa je znova ohranil mrežo nedotaknjeno in se zapisal v zgodovino kot prvi vratar, ki je v 21. stoletju v španskem prvenstvu ostal nepremagan na treh zaporednih tekmah proti katalonskem velikanu! Dvoboj je zaznamovala tudi gesta Luisa Suareza po zadetku za 2:0, ki je dvignila nemalo prahu.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je v soboto pomagal Atleticu do pomembne zmage. Neprepričljiva Barcelona je doživela prvi poraz v tej sezoni v domačem prvenstvu, na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih pa je zmagala le enkrat, tako da se trener Ronald Koeman, ki je derbi na Wanda Metropolitanu zaradi kazni spremljal s tribun, sooča z vse večjimi težavami.

J A N. ⛔ B L A K. pic.twitter.com/wmuXCErvnC — Atlético de Madrid (@Atleti) October 2, 2021

Povsem drugače je v taboru Atletica, ki je po dragoceni zmagi v ligi prvakov, kjer je v Milanu prekrižal načrte rdeče-črnim (2:1), Škofjeločan pa je zablestel z eno izmed največjih obramb tedna, prekrižal načrte še velikemu tekmecu iz Katalonije. V Madridu je porazil Barcelono (2:0) in se učvrstil tik pod vrhom španskega prvenstva, Oblak pa se je podpisal pod zgodovinski podvig.

Tako je ustavil strel Philippeja Coutinha v drugem polčasu, ko je Atletico že vodil z 2:0. Foto: Guliverimage

Postal je prvi vratar, ki je v 21. stoletju v španskem prvenstvu zadržal mrežo nedotaknjeno proti katalonskemu velikanu na treh zaporednih srečanjih. Na njih je vsega skupaj zbral devet obramb. V soboto je ustavil dva strela, ki sta šla v okvir njegovih vrat, najbolj se je izkazal v drugem polčasu, ko je mojstrsko ubranil žogo po nevarnem udarcu Philippeja Coutinha.

Zadnji, ki je premagal Oblaka, je bil Messi Barcelona je nazadnje premagala Atletico v začetku decembra leta 2019. Takrat je zmagoviti zadetek dosegel Lionel Messi. Foto: Reuters Atletico je v soboto nadaljeval niz neporaženosti proti Barceloni. Zdaj traja v la ligi že štiri tekme. Jan Oblak je na zadnjih treh derbijih s Katalonci zaklenil svojo mrežo. Če je Barcelona v soboto pogrešala kar nekaj zvezdnikov, na seznamu poškodovanih so bili denimo Pedri, Sergio Agüero, Oumane Dembele in Martin Braithwaite, pa je bilo povsem drugače v prejšnji sezoni (2020/21), ko je v njenem napadu še kraljeval kapetan Lionel Messi. A tudi Argentinec, ki ga Oblak šteje za najboljšega igralca na svetu, ni mogel premagati slovenskega čuvaja mreže. V prejšnji sezoni se je dvoboj na Camp Nouu končal brez zadetkov, v Madridu pa so Los Colchoneros zmagali z 1:0. Oblakova mreža se je proti Barceloni tako nazadnje zatresla 30. junija 2020, ko se je derbi na Camp Nouu končal z 2:2. Takrat je najprej nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice nehote premagal tedanji soigralci Diego Costa, nato pa je z bele točke zadel v polno še Messi. Barcelona je zadnjič v la ligi premagala Atletico 1. decembra 2019, takrat je zmagovalca štiri minute pred koncem rednega dela odločil prav Messi, Oblak pa je dvoboj v Madridu zaznamoval s štirimi obrambami. Zanimivo je, da je takrat Argentincu prispeval podajo Luis Suarez, ki takrat še ni vedel, da igra zadnjo sezono v dresu Barcelone. Zadnjih pet srečanj Atletica in Barcelona v španskem prvenstvu: 2. oktober 2021, Atletico : Barcelona 2:0

8. maj 2021, Barcelona : Atletico 0:0

21. november 2020, Atletico : Barcelona 1:0,

30. junij 2020, Barcelona : Atletico 2:2

1. december 2019, Atletico : Barcelona 0:1

Suarez dal vedeti, da ni spreminjal telefonske številke

Za Atletico sta v prvem polčasu v polno zadela Thomas Lemar in Luis Suarez. Po dvoboju je zelo odmevala gesta Urugvajca, ki je v 44. minuti povišal prednost branilcev španskega naslova na 2:0 in dopolnil prav posebno zbirko. Med strelce se je namreč vpisal proti vsem 31 različnim klubom, proti katerim se je pomeril v španskem prvenstvu. Na seznamu mu je manjkala le Barcelona, katere dres je nosil šest let (od 2014 do 2020) in sodeloval pri številnih uspehih.

Ko je Luis Suarez zatresel mrežo Barcelone, se je opravičil njenim navijačem. Foto: Guliverimage

Lani je doživel šok, ko mu je bilo sporočeno, da zanj v klubu ni več prihodnosti. To mu je prek telefona dal vedeti trener Ronald Koeman. Urugvajec je bilo zelo razočaran. To ga je zelo prizadelo, kar je večkrat izpostavil v javnih nastopih. O tem je veliko povedal tudi pred sobotnim derbijem, zato so bili mnogi prepričani, da je s tem, ko je po zadetku oponašal telefonski klic, imel v mislih prav zdajšnjega trenerja Barcelone.

Koeman je dogajanje spremljal s tribun, 34-letni Urugvajec pa je po dvoboju dal vedeti, da se s tem ni želel posmehovati Nizozemcu, ampak je bila ta poteza le del dogovora, ki ga je sklenil s svojimi tremi otroki, o tem, kako naj proslavi zadetek. ''Ta poteza je bila namenjena vsem ljudem, ki imajo mojo telefonsko številko. Da vedo, kako je nisem spremenil. Ni pa bilo to namenjeno Koemanu,'' je po zmagi pojasnil v pogovoru za Movistar.

Poteza Urugvajca, o kateri se je po derbiju v Madridu veliko govorilo. Foto: Guliverimage

Ko je zapustil Barcelono, je Atleticu pomagal do naslova španskega prvenstva, zdaj pa v drugem nastopu proti Kataloncem še prvič premagal nekdanjega soigralca Marc-Andreja ter Stegna. Zadetka iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni proslavljal, ampak s pogledom iskal na tribunah navijače Barcelone in se jim opravičil. ''To sem storil zaradi spoštovanja in navezanosti na Barcelono, ker sem še vedno sem eden izmed njenih navijačev, zaradi vseh let, ki sem jih preživel pri njej in težkemu obdobju, s katerim imajo opravka moji nekdanji soigralci,'' Južnoameričan, ki je na dvoboju prispeval tudi podajo Lemarju za prvi gol, ne more ostati ravnodušen ob vsem, kar se v tej sezoni dogaja Barceloni.

Suarez je v soboto prispeval zadetek in podajo, Oblak pa ostal nepremagan. Foto: Reuters

Katalonci so na zadnjih šestih tekmah (v vseh tekmovanjih) zmagali le enkrat, Ronaldu Koemanu pa se ob tej vse bolj trese stolček. Bo sledila sprememba že med reprezentančnim premorom? Španski mediji že dalj časa namigujejo, da bi bili lahko v igri za odgovoren položaj na Camp Nouu Nemec Joachim Löw, Italijana Antonio Conte in Andrea Pirlo, Španca Xavi in Roberto Martinez ...