Janu Oblaku ne bo dolgčas, PSG brez velikega zvezdnika

Tretji krog nogometne lige prvakov ponuja ogromno poslastic, nastopilo bo kar nekaj slovenskih legionarjev. Danes bo Oblakov Atletico skušal podobno kot lani prekrižati načrte Liverpoolu, zvezdniški PSG bo pričakal Kamplove rdeče bike, Handanovićev Inter pa se bo spopadel z največjo senzacijo sezone, še stoodstotnim Šerifom iz Moldavije, za katerega ne nastopa poškodovani Lovro Bizjak. Josip Iličić bo z Atalanto v sredo igral na Old Traffordu, Benjamin Verbič bo gostoval pri Barceloni, njegov soimenjak Benjamin Šeško pa bo izpustil srečanje med Salzburgom in Wolfsburgom.

Ljubitelji nogometa bodo danes zagotovo prišli na svoj račun. V Madridu bodo za spektakel poskrbeli varovanci Diega Simeoneja in Jürgena Kloppa, dveh priznanih trenerjev, ki gojita različen slog. Čuvaj mreže pri rdeče-belih Jan Oblak bi lahko imel veliko dela, saj so rdeči z Otoka v izjemni formi, zlasti Mohamed Salah in Roberto Firmino, ki je na zadnji tekmi v Angliji dal tri gole, a bi lahko zaradi močne konkurence dvoboj v španski prestolnici začel na klopi.

Domača obramba ne bo mogla računati na kaznovanega Stefana Savića. Liverpool je na zadnjih sedmih gostovanjih v ligi prvakov v Španiji izgubil kar šestkrat, zmagal pa niti enkrat. Na Wanda Metropolitano ga sicer vežejo prijetni spomini, saj je tam leta 2019 postal evropski prvak.

PSG brez Neymarja, "srčne" težave Icardija

Lionel Messi danes v napadu ne bo mogel sodelovati z Neymarjem. Foto: Guliverimage Danes bo zelo zanimivo na Parku princev. PSG se bo proti nemškim tekmecem, ki potrebujejo točke, če se želijo vmešati v boj za napredovanje, pomeril brez številnih zvezdnikov. Manjkala bosta južnoameriška asa Neymar in Angel di Maria, še vedno je odsoten Španec Sergio Ramos. V središču zanimanja bo Argentinec Lionel Messi, ki je po prihodu iz Barcelone za zdaj edini gol v dresu Parižanov dosegel prav v Evropi, velike pozornosti pa bo deležen tudi njegov mlajši rojak Mauro Icardi, ki je zaradi zakonskih težav z Wando Naro izpustil zadnja klubska treninga, tako da je vprašanje, ali ga bo trener Maurizio Pocchetino uvrstil v začetno postavo.

Neymar se je z južnoameriških kvalifikacij, kjer mu gre z Brazilijo imenitno, vrnil poškodovan. Zaradi bolečin v stegenski mišici bo počival nekaj dni, nato pa se skušal vrniti k treningom. Pri gostih naj bi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl zaigral od prve minute.

Handanović po tisto, kar ni uspelo Realu

Samir Handanović se z Interjem še ni nikoli prebil v osmino finala lige prvakov. Foto: Guliverimage Novinec Šerif iz Tiraspola želi danes nadaljevati evropsko pravljico. V kvalifikacijah je izločil beograjsko Crveno zvezdo in zagrebški Dinamo, nato v krstnem nastopu med elito ugnal Šahtar, sledilo pa je nepozabno gostovanje na Santiago Bernabeuu, kjer je z 2:1 šokiral sloviti Real. Zdaj sledita dve tekmi z milanskim Interjem.

Danes se bo Šerif, ki že dlje časa ne more računati na poškodovanega slovenskega napadalca Lovra Bizjaka, za nove točke potegoval na San Siru, kjer bodo skušali Samir Handanović in ekipa upravičiti vlogo favorita in prizadejati prvaku Moldavije prvi poraz. Beli baletniki iz Madrida imajo popravni izpit za nepričakovan spodrsljaj proti Šerifu. Na gostovanju v Ukrajini želijo premagati Šahtar.

Najboljši strelci: 5 – Sebastien Haller (Ajax)

4 – Robert Lewandowski (Bayern), Christopher Nkunku (Leipzig)

3 – Mohamed Salah (Liverpool)

…

Iličić v gledališču sanj

Josipa Iličića čaka atraktivno gostovanje na Otoku. Foto: Guliverimage V sredo se obeta prvovrstna poslastica na Old Traffordu, kjer Manchester Unitedu v zadnjem obdobju ne gre vse po načrtih. Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, strelski rekorder lige prvakov, bo imel posebno motivacijo proti Atalanti, ki ji je v zadnjih sezonah v Italiji v dresu Juventusa pogosto grenil življenje. Pri moštvu iz Bergama je na zadnji prvenstveni tekmi (4:1 pri Empoliju) blestel Josip Iličić, v napadu je zelo nevaren tudi Kolumbijec Duvan Zapata. Atalanta je v prejšnji sezoni na Otoku spravila v žalost Liverpool. Lahko zdaj preseneti še enega angleškega velikana, ki ga po tekmi z Italijani čaka prav angleški derbi z rdečimi?

Vojničan Benjamin Verbič, ki se je nedavno vrnil v reprezentanco, ima veliko izkušenj z igranjem v Evropi. Z Barcelono se je kosal že v prejšnji sezoni, ko je za Katalonce še igral Lionel Messi. Zdaj bo s kijevskim Dinamom okusil še moč Barcelone brez Messija. Po manj prepričljivem vstopu v sezono je na zadnji tekmi španskega prvenstva pokazala boljši obraz, v nedeljo s 3:1 premagala Valencio, prvič pa je njene barve branil Sergio Agüero.

Komaj 18-letni Benjamin Šeško bo z nogometnih igrišč odsoten vsaj tri tedne. Foto: Guliver Image

Mladi biser slovenskega nogometa Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe mišice manjkal tri tedne. V sredo tako ne bo mogel pomagati soigralcem proti Wolfsburgu.

Liga prvakov, skupinski del (3. krog):