Šeško mora za tri tedne na prisilni počitek

Iz ekipe Red Bull Salzburg sporočajo, da se je mladi slovenske napadalec Benjamin Šeško poškodoval na sobotni tekmi avstrijske lige. Z Altachom so igrali neodločeno 1:1. Šeško je začel v prvi postavi in igral do 73. minute. Gre za natrgano mišico na desnem stegnu. Predvidoma ne bo mogel igrati tri tedne, v tem času Salzburg čakata tekmi tretjega in četrtega kroga lige prvakov proti nemškemu Wolfsburgu.

Šeško je imel težave z stegensko mišico že zadnjih nekaj tednov, tudi na minuli reprezentačni akciji. Na Malti je igral samo zadnjih 30 minut, proti Rusiji pa zadnjih 40. Malti je vseeno zabil gol. Selektor Matjaž Kek se je takrat zavedal, da 18-letni Radečan ni stoodstoten: "Zaigral je zaradi svoje velike želje. Mogoče to ni bilo najbolj pametno." Mlad je, poln energije, zato ga je težko zadržati stran z zelenic. Zdaj bo torej vendarle moral počivati in obiskovati terapije.