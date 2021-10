Na prvih šestih tekmah kvalifikacij za Katar 2022 je Slovenija za zmago in dva remija zabila le štiri gole. Svoj izkupiček doseženih golov je z zmago 4:0 nad Malto torej podvojila. "Zmaga, za katero upam, da bo prinesla prepotrebno samozavest in še večjo vero, da nekaj delamo prav. To smo si strašno želeli in to tudi naredili," je po tekmi povedal selektor Matjaž Kek. Dva gola je zabil Josip Iličić, ki fizično sicer ni povsem pripravljen in na zadnjem treningu pred tekmo ni treniral z ekipo. Zadel je tudi Andraž Šporar, ki je v prvi postavi dobil prednost pred mladim zvezdnikom Benjaminom Šeškom. Njegov gol so sodniki preverili s sistemom VAR. To je bil sploh prvi gol, potrjen s tem sistem za slovensko reprezentanco. "Pred tekmo smo imeli nekaj težav, a o teh nisem želel govoriti. Videli smo, da je treba razmišljati in zaupati tudi fantom, o katerih niste razmišljali oziroma niso bili v prvem planu. Čestitke fantom. Dosti lepše in lažje se bo zdaj pripravljati na Rusijo." Debitiral je, in to v prvi postavi, Žan Karničnik, po daljši odsotnosti zaradi poškodbe pa se je v izbrano vrsto vrnil Benjamin Verbič (tudi on med prvih enajst).

Tekma Malta in Slovenija Foto: Reuters Letos je na prijateljski tekmi Slovenija sicer s 6:0 premagala Gibraltar, na uradnih tekmah pa je nazadnje tako visoko zmago dosegla lani v pokalu narodov (4:0 proti Moldaviji in San Marinu). In goli so padli iz res lepih ekipnih akcij. Še več: po tekmi je Kek razkril, da imata tudi Šeško in Šporar težave s poškodbo. "Strinjam se, da je bilo dobro izigrano in z lepimi zaključki. Sem pa vedel, da bo tako, ker Benjamin ni bil v prvi postavi. To je bila moja odločitev. Ima namreč velike, velike težave. Odigral je nekaj minut na koncu. Zaigral je zaradi svoje velike želje. Mogoče to ni bilo najbolj pametno. O igri 'Jojota' pa ne bi komentiral, saj se vse vidi na igrišču. Zelo sem zadovoljen tudi z načinom in golom Šporarja, ki je prav tako prišel iz Anglije s poškodbo in do včeraj ni treniral. Za Stojanovića bomo videli do ponedeljka, kako bo. A tudi na njegovem mestu je igralec, ki si je absolutno zaslužil vpoklic v reprezentanco in je to na igrišču tudi pokazal. Ni enostavno, ker moraš ves čas menjati."

Petar Stojanović, ki je bil na zadnjih tekmah stalno desni bočni in je dan pred tekmo dopolnil 26 let, torej ni igral zaradi poškodbe. Karničnik ga je res dobro zamenjal. "Še nekaj časa bo trajalo, da bomo dobili 18 nogometašev, ki jih bodo vsi poznali na pamet. Danes sem lahko malo kombiniral. Vesel sem, kako se je na vpoklic odzval Timi Max Elšnik, ki tega tudi sam ni pričakoval. Včasih moraš narediti tudi kaj, kar je proti zdravi logiki. Zadovoljen sem z igralci, ki so prišli. Igrali so zelo mirno, pametno.”

Malta še ni bila tako podrejena

Foto: Grega Valančič/Sportida Šeško je z golom za končni izid 4:0 postal najmlajši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. V petek je imel 18 let, štiri mesece in štiri dni. Čeprav čuti bolečine (selektor namreč ni želel komentirati, kako je z igralci, ki so lažje poškodovani), je sam želel igrati. "Poškodba, ki jo vleče že iz Salzburga, ni enostavna in je treba zelo paziti. Tudi v Salzburgu je imel v zadnjem času težave. To njegovo mladost, energijo je treba nadzorovati. A ker imamo Šeška, ne smemo pozabiti na preostale igralce. Vidi se, da je Šporar z minutažo v Middlesbroughu že na višji ravni. Tudi želja, energija Benjamina Verbiča sta bili pravi. Veliko je bilo dobrih stvari, nekaj pa je bilo tudi slabih. Slabše smo reagirali na njihove dolge diagonale. A Malta v tej naši skupini ni še nikoli bila tako podrejena, kot je bila danes. Tudi v napovedih so bili zelo glasni. In zato imam take tekme najraje. A ne bom poletel, sem trdno na zemlji." Že ponedeljkov tekmec bo mnogo težji. V Ljudski vrt prihaja Rusija, ki ima še naprej, tako kot Hrvaška, šest točk prednosti pred Slovenijo.

Objem z Josipom Iličićem



Ko je Iličić ob visoki prednosti sedel na klop, sta se s selektorjem toplo objela. Tudi kot odgovor na medijske zapise, češ da je bil na tekmi v Splitu jezen, ker je bil zamenjan. "Včasih je treba tudi nekaj pokazati, česar drugače ne bi naredil, da pokažem tisto, česar ni bilo." To je bil odgovor, da je odigral dobro tekmo. Ko je odigral slabo tekmo, pa je bil samokritičen. Ni se odzval na razne ocene, da je z njim že konec. "Zavedava se, da moraš včasih v športu marsikaj požreti."

"Že dolgo nismo bili tako načeti"

Izpostaviti velja še enega igralca, Sandija Lovrića. Ta se je s podajo podpisal pod tri gole. "V napadu je igral zelo dobro, v dvobojih, ko izgubi žogo, pa po njih vedno pregleda tekmo za nazaj, da bi bil lahko na višji ravni. To je delček mozaika celotne zgodbe. Danes je ekipa kot celota igrala dobro, od kapetana do najmlajših." Zmaga za samozavest, kot je že uvodoma dejal selektor Kek. Ostaja pa previden, predvsem zaradi poškodb. "Če bo kdo poletel, nas čez tri dni spet čaka trenutek resnice. Bilo je kar nekaj skeptikov, a smo odgovorili na pravi način. Pokazali smo, da smo sposobni. Bo pa vprašanje, kdo vse bo nared za Rusijo. Že dolgo nismo bili tako načeti, kot smo trenutno."