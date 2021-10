Visoka zmaga Slovenije, Šeško najmlajši strelec v zgodovini

Selektor Matjaž Kek je posegel po nekaj spremembah v prvi postavi. Namesto Petra Stojanovića je v obrambi začel debitant v izbrani vrsti Žan Karničnik, v napadu pa je prednost pred mladim Benjaminom Šeškom dobil Andraž Šporar. Po skoraj enem letu je znova za Slovenijo zaigral Benjamin Verbič.

Veselje po Šporarjevem golu. Foto: Reuters V prvih 20-ih minutah je bila nekoliko podjetnejša Malta, Kekovi izbranci pa so imeli prvo pravo priložnost v 21. minuti, ko je po podaji Josipa Iličića sicer zadel Sandi Lovrić, a je bil v prepovedanem položaju. Nato je Karničnik v 25. minuti zaposlil Šporarja, a ta v kazenskem prostoru ni prišel do pravega strela. Dve minuti zatem je bilo drugače z druge strani. Podal je Jure Balkovec, iz prve pa je mojstrsko zadel Iličić. Njegov drugi gol v teh kvalifikacijah za rezultata polčasa 1:0.

Prvenec Benjamina Šeška. Foto: Reuters Drugi polčas je bil poezija slovenske reprezentance. Tri izjemne podaje Lovrića za tri gole. V 49. minuti ena najlepših ekipnih akcij Slovenije v zadnjih letih in gol Šporarja za 2:0. Pol ure pred koncem tekme je še drugič na tekmi zadel Iličić, v 67. minuti pa je Lovrićeva podaja našla glavo rezervista Šeška. Benjamin je zadel star 18 let, štiri mesece in osem dni in postal najmlajši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. To je bil doslej Mile Ačimović (21 let, šest mesecev, pet dni).

"Ta zmaga je več kot dobrodošla. Pokazali smo, kako mora Slovenija izgledati," je v prvi izjavi po tekmi za Šport TV dejal Šporar. "Po današnji tekmi moramo vzeti še devet točk."

Selektor Kek pa je takole strnil prve misli v televizijskem prenosu. "Naredi smo, kar smo želeli, kar smo pričakovali. Dovolj visoko za samozavest. Če bomo pametni, nam bo prišla ta tekma zelo prav. Če pa bomo poleteli, bo že v ponedeljek prišel trenutek resnice." Kvalifikacije namreč nadaljujejo v Ljudskem vrtu proti Rusiji.

Tako Rusi kot Hrvati na vrhu skupine H še naprej Sloveniji bežijo za šest točk. Rusi so v tem sedmem krogu z 1:0 premagali Slovaško, Hrvati pa s 3:0 Ciper.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.