Slovenski nogometaši zmagali na Malti s 4:0

* Nacionalni stadion, gledalcev 2000, sodniki: Sidiropulos, Kostaras in Dimitriadis (vsi Grčija).

* Strelci: 0:1 Iličić (27.), 0:2 Šporar (50.), 0:3 Iličić (60.), 0:4 Šeško (67.).

* Malta: Bonello, Z. Muscat, Pepe, Shaw, Attard, Teuma, S. Pisani (od 68. Caruana), J. Mbong (od 68. Overand), P. Mbong (od 57. Satariano), Montebello (od 80. Degabriele), Dimech (od 57. Gambin).

* Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Bijol, Karničnik, Kurtić (od 83. Elšnik), Gnezda Čerin, Verbič (od 61. Črnigoj), Lovrić (od 71. Gorenc Stanković), Iličić (od 71. Zahović), Šporar (od 61. Šeško).

* Rumena kartona: J. Mbong, Satariano.

* Rdeči karton: /.

Matjaž Kek je prvo enajsterico osvežil, od začetka je na desni bočni položaj ob nekaj težavah Petra Stojanovića poslal novinca Žana Karničnika, na levo krilo pa povratnika Benjamina Verbiča. Glavne napadalne naloge so padle na ramena Andraža Šporarja in Josipa Iličića, ki je na petkovem treningu vadil po posebnem programu, a danes dobil mesto v prvi postavi.

Prav slednji je poskrbel za vrhunec prvega polčasa, ko je v 27. minuti zadel za vodstvo, uspešen je bil z nizkim strelom s približno enajstih metrov po kombinaciji Verbiča in Jureta Balkovca ter podaji slednjega z leve strani.

Foto: Reuters Sicer pa Slovenci posebej nevarni niso bili kljub nekaj poskusom srednjega branilca Jake Bijola in Šporarja, v 20. minuti pa so izpeljali lepo akcijo, ko je Iličić podal do Sandija Lovrića, ki je zadel, a kot se je izkazalo, je bil nekaj centimetrov v prepovedanem položaju.

Tudi domači so nekajkrat opozorili nase, predvsem Luke Montebello je prišel dvakrat do strela, prvič je njegov strel iz obrata v peti minuti obranil Jan Oblak, drugič pa je v 41. povsem osamljen z glavo zgrešil cilj. Malce bolj vroče je bilo tudi v osmi minuti, ko se je nepredvidljiva žoga po strelu Caina Attarda od Bijola odbila v kot.

Slovenija je odlično odprla drugi polčas in v 50. minuti podvojila prednost. Lovrić je po Bijolovi podaji s peto žogo preusmeril do Šporarja, ta je žogo sprejel na prsih, potem pa jo z volejem poslal v mrežo za svoj peti reprezentančni zadetek.

Foto: Reuters Svojega drugega na tekmi pa je v 60. minuti dosegel Iličić, ta je malce na desni strani kazenskega prostora sprejel žogo po novi Lovrićevi podaji in nato s 13 metrov z diagonalnim strelom ugnal Henryja Bonella.

V 65. minuti pa so nase spet opozorili domači, Slovenci so po kotu z leve strani pozabili na Kurta Shawa, ki je prišel do strela z glavo, a za malo zgrešil cilj. Zato pa je bil dve minuti pozneje natančnejši Benjamin Šeško, ki je z glavo unovčil novo Lovrićevo podajo, tokrat z leve strani. S tem je napadalec Salzburga pri 18 letih postal tudi najmlajši strelec v zgodovini slovenske vrste.

Pozneje se je igra umirila, je pa v 82. minuti izjemno priložnost zapravil Adam Gnezda Čerin, ko je povsem neoviran žogo poslal čez gol, tako kot malce pozneje še Jon Gorenc Stanković s strelom z glavo. V 88. je žogo mimo vrat poslal še Šeško, v sodniškem dodatku pa je prečko stresel Domen Črnigoj.