Incident na tekmi mladinske lige prvakov pod drobnogledom Uefe

Uefa bo preiskala dogodke na tekmi mladinske lige prvakov med Genkom in Kölnom, na kateri so na igrišče vdrli navijači gostujoče ekipe. Foto: Reuters

Krovna evropska nogometna zveza Uefa bo preiskala dogodke na tekmi mladinske lige prvakov med Genkom in Kölnom, na kateri so na igrišče vdrli navijači gostujoče ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do incidenta, ki ga je spremljala tudi pirotehnika, je prišlo ob polčasu tekme v Belgiji, ko so se igralci obeh ekip že odpravili v slačilnici. Varnostniki in policija so sicer hitro umirili razmere, a so v nemškem klubu kljub temu ogorčeni.

"Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da nekateri huligani uporabijo prizorišče mladinske evropske tekme, da zadovoljijo svojo potrebo po nasilju," je dejal predsednik nemškega kluba Werner Wolf, ki je tekmo tudi spremljal na stadionu. Pojasnil je še, da so v klubu uvedli svojo interno preiskavo, potrdil pa je, da po podatkih belgijske policije pri vdoru navijačev ni bil nihče poškodovan.