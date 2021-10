Neverjeten polom Uniteda! Šov Salaha in beli robčki na Old Traffordu.

Deveti krog v Angliji je v nedeljo ponudil večni derbi med Manchester Unitedom in Liverpoolom. Vlogo gostitelja so resda prevzeli rdeči vragi, a so bile niti igre povsem v rokah gostov, ki so slavili kar z 0:5. Ponovno je blestel izjemni Egipčan Mohamed Salah, ki se je podpisal pod "hat-trick", dodal pa še asistenco. Vodilni Chelsea je v soboto s kar 7:0 nadigral Norwich, Manchester City pa je s 4:1 ugnal sicer letos odlični Brighton.

Londonski bogati velikan Chelsea je že v prvem polčasu kljub odsotnosti Belgijca Romeluja Lukakuja in Nemca Tima Wernerja že do polčasa razrešili vse dvome o zmagovalcu. Za vodstvo s 3:0 so poskrbeli Mason Mount, Callum Hudson-Odoi in Reece James.

Izjemno strelsko popoldne modrih je v drugem polčasu nadaljeval Ben Chilwell, nato pa smo videli tudi gol Norwicha, a Maximillian Aarons je zatresel lastno mrežo. Gostje so po dveh rumenih kartonih in posledično rdečem ostali še brez Benjamina Gibsona. Mount je nato sicer zapravil enajstmetrovko, kasneje pa do konca srečanja zabil še dvakrat in se veselil prvega "hat-tricka" v karieri.

Mason Mount je dosegel tri zadetke. Foto: Guliver Image

Sedem golov smo videli še na srečanju Everton - Watford, kjer so gostje v zadnjih 15 minutah zabili kar štirikrat in se veselili izdatne zmage z 2:5.

Zadnje sobotno srečanje je pripadlo Manchester Cityju, ki je s 4:1 ugnal Brighton. Z dvema zadetkoma in asistenco je ponovno blestel Phil Foden, preostali žogi v domačo mrežo pa sta pospravila Ilkay Gündogan in Riyad Mahrez. Edini zadetek za domače je z najstrožje kazni prispeval Alexis Mac Allister.

Liverpool ponižal rdeče vrage

Zadnje dejanje kroga, veliki angleški derbi na Old Traffordu, je veliko veselja prineslo gostom, ki so vse dvome o zmagovalcu razblinili že v prvem polčasu, ki so ga dobili kar z 0:4. Že na samem uvodu sta zabila Naby Keita in Diogo Jota, nato pa se je malce pred koncem polčasa začel šov Mohameda Salaha. Egipčan je prvič zabil v 38. minuti, drugi gol pa dodal v peti minuti sodnikovega dodatka.

Mohamed Salah je nogometaše Manchester Uniteda spravljal v obup. Foto: Guliverimage

Po prihodu iz slačilnic je v 50. minuti zabil še tretjič, tako da mu je uspel zanimiv dosežek, saj je zabil v isti minuti prvega in drugega dela igre. Rdečim vragom tudi po "petardi" ni šlo nič po načrtih. Najprej je VAR razveljavil zadetek Cristiana Ronalda, ko pa je v 60. minuti neposredni rdeči karton dobil Paul Pogba (vstopil je na začetku drugega polčasa), pa so v morebitni preobrat verjetno nehali verjeti tudi tisti najbolj goreči privrženci domačih. "Reds" so nato brez težav vpisali nov komplet točk.

Beli robčki za Solskjaerja

Kaj si o predstavi varovancev Oleja Gunnarja Solskjaerja mislijo navijači Uniteda, se je jasno videlo že pred koncem srečanja, ko so številni zapuščali Old Trafford, nezadovoljstvo pa so pokazali tudi z mahanjem z belimi robčki. Rdečim vragom ni uspel v zadnjih 18 letih nihče na eni tekmi zabiti tri zadetke. Kot zadnji pred sanjsko predstavo Salaha je omenjeni podvig v dresu madridskega Reala dosegel legendarni Brazilec Ronaldo.

Angleško prvenstvo, 9. krog: Petek, 22. oktober:

Arsenal : Aston Villa 3:1 (2:0)

Partey 23., Aubameyang 45.+6, Smith Rowe 56.; Ramsey 82. Sobota, 23. oktober:

Chelsea : Norwich City 7:0 (3:0)

Mount 8., 85./11m, 91., Hudson-Odoi 18., James 42., Chilwell 57., Aarons 62./ag



Crystal Palace : Newcastle United 1:1 (0:0)

Benteke 56.; Wilson 65. Everton : Watford 2:5 (1:1)

Davies 3., Richarlison 63.; King 13., Kučka 78., King 80., 86.,Dennis 90.+1. Leeds United : Wolverhampton 1:1 (0:1)

Rodrigo 90.+3/11m; Hwang Hee-Chan 10. Southampton : Burnley 2:2 (1:1)

Livramento 41., Broja 50.; Cornet 13., 57. Brighton : Manchester City 1:4 (0:3)

Mac Allister 80./11m; Günogan 13., Foden 28., 31., Mahrez 90.+5. Nedelja, 24. oktober:

Brentford : Leicester City 1:2 (0:1)

Jorgensen 60.; Tielemans 14., Maddison 73. West Ham : Tottenham 1:0 (0:0)

Antonio 72. Manchester United : Liverpool 0:5 (0:4)

Keita 5., Jota 13., Salah 38., 45.+5, 50. R.K.: Pogba 60./Manchester United