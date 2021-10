"Savdijski" Newcastle ostal praznih rok, Arsenal v zadnjih sekundah do točke

Vodilni Chelsea je v 8. krogu angleškega prvenstva v gosteh premagal Brentford (1:0), Liverpool se je znesel nad Watfordom (5:0), branilec naslova Manchester City je ugnal Burnley (2:0), Manchester United pa doživel boleč poraz pri Leicester Cityju (2:4) in doživel prvi poraz v gosteh po 29 tekmah. V nedeljo je Newcastle zaigral prvič, odkar so ga prevzeli savdijski lastniki. Ostal je praznih rok proti Tottenhamu (2:3) in padel na predzadnje mesto, dvoboj pa so zaznamovale zdravstvene težave gledalca. Ponedeljkov londonski obračun Arsenala in Crystal Palacea se je po golu prvega v 95. minuti končal z remijem (2:2).