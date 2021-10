Torres na nekajtedenski prisilni počitek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni reprezentant Ferran Torres zaradi poškodbe nekaj tednov ne bo mogel pomagati svojemu klubu Manchester Cityju v lovu na prvenstvene in točke v ligi prvakov. Napadalec si je na polfinalnem obračunu lige narodov proti Italiji zlomil kost v stopalu, tako da bo z igrišč odsoten nekaj tednov, poroča AFP.

"Zdravniški pregledi so pokazali manjši zlom. Nekaj tednov bo moral nadaljevati okrevanje, koliko časa nanj ne bomo mogli računati, pa zdaj ne moremo napovedovati. Še naprej bomo spremljali poškodbo in z vrnitvijo ne bomo prehitevali," so sporočili iz Cityja.

Enaindvajsetletnega Španca zagotovo ne bo na nekaj pomembnih tekmah kluba, derbiju velikanov iz Manchestra in na obračunih lige prvakov proti Bruggu in Paris Saint Germainu, najbrž pa bo moral izpustiti tudi kvalifikacijske reprezentančne tekme Španije proti Grčiji in Švedski.