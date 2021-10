Derbi na Anfieldu brez zmagovalca, Chelsea novi vodilni

Nedelja je prinesla spopad Murinega tekmeca v konferenčni ligi Tottenhama in Aston Ville. Zmage z 2:1 so se po zadetkih Pierra-Emila Hojbjerga in Lucasa veselili nogometaši Tottenhama. Vse skupaj se je končalo derbijem med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Po ničli v prvem polčasu so "reds" dvakrat povedli prek Sadia Maneja in Mohameda Salaha, gostje pa so obakrat odgovorili z goloma Phila Fodna in Kevina De Bruyneyja. Rezultat je šel na roko Chelseaju, ki je s sobotno zmago prevzel tudi vodstvo na lestvici.

Tottenham je po evropski zmagi proti Muri slavil tudi v premier league. Foto: Guliverimage

Manchester United do točke, Chelsea na vrh

Krog sta odprla Manchester United, ki se je med tednom v Evropi rešil z zadetkom Cristiana Ronalda, in Everton, s katerim si rdeči vragi delijo točkovni izkupiček. Enako ostaja tudi po srečanju na Old Traffordu. Rdeči vragi, ki so nastopili z dokaj premešano zasedbo (Jadon Sancho, Ronaldo in Paul Pogba so denimo vstopili šele v drugem polčasu), so povedli v 43. minuti prek Anthonyja Martiala. V 65. minuti je izenačil Andros Townsend, gostje pa so bili celo bližje zmagi, saj je bil zadetek Yerryja Mine v 85. minuti razveljavljen po posredovanju VAR.

Andros Townsend je zabil za Everton. Foto: Guliverimage

Chelsea je po evropskem porazu gostil Southampton, modri pa so se rešili v zadnjih desetih minutah tekme, ko so z dvema zadetkoma izkoristili izključitev Jamesa Warda-Prowsea. Prav Ward-Prowse je zabil edini gol za goste, za domače pa so bili natančni Trevor Chalobah, Timo Werner in Ben Chilwell. Sobotno dogajanje sta z remijem brez zadetkov sklenila presenečenje uvoda v sezono Brighton in Arsenal, ki se po katastrofalnem začetku počasi pobira.

Prva trenerska žrtev Angleški nogometni klub Watford je zaradi slabih rezultatov in pomanjkanja kemije v moštvu odpustil trenerja Xisca Munoza, so sporočili na uradni spletni strani. Enainštiridesetletni Španec je tako postal prva trenerska žrtev v angleškem državnem prvenstvu, Watford pa je v zadnjih desetih letih trenerja zamenjal že 17.

Angleško prvenstvo, 7. krog Sobota, 2. oktober:

Manchester United : Everton 1:1 (1:0)

Martial 43.; Townsend 65. Burnley : Norwich 0:0 Chelsea : Southampton 3:1 (1:0)

Chalobah 9., Warner 84., Chilwell 89.; Ward-Prowse 60. R.K.: Ward-Prowse 77./Southampton Leeds United : Watford 1:0 (1:0)

Llorente 18. Wolverhampton : Newcastle United 2:1 (1:1)

Hwang 20., 58.; Hendrick 41. Brighton : Arsenal 0:0 Nedelja, 3. oktober:

Crystal Palace : Leicester City 2:2 (0:2)

Olise 61., Schlupp 72.; Iheanacho 31., Vardy 37. Tottenham : Aston Villa 2:1 (1:0)

Hojbjerg 27., Lucas 71.; Watkins 67. West Ham : Brentford 1:2 (0:1)

Bowen 80.; Mbeumo 20., Wissa 90.+5. Liverpool : Manchester City 2:2 (0:0)

Mane 59., Salah 76.; Foden 69., De Bruyne 81.