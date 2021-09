Messi zabil, a Guardiola se je "zaljubil" v nekoga drugega

Po včerajšnjem velikem derbiju skupinskega dela lige prvakov se smeji Parižanom. Z 2:0 so ugnali Manchester City, poleg tega pa dočakali tudi prvi zadetek Lionela Messija. Na drugi strani pa je trener sinjemodrih Pep Guardiola preprosto priznal, da so izgubili, ker pač niso zabili.

Strateg gostov je našel popolnoma preprost razlog za poraz svojega moštva: "Nihče ne more reči, da nismo dali maksimuma. Igrali smo svojo igro, a proti takšnemu nasprotniku vselej nastane problem, ko izgubiš žogo. Ko žogo v noge dobi izjemen igralec, kot je Verratti, in nato išče bodisi Neymarja bodisi Messija, bo zagotovo težko. Odigrali smo dobro tekmo, a morali bi zabiti gol. Ker ga nismo, smo izgubili."

Lionel Messi je postavil končnih 2:0. Foto: Guliverimage

"Če je Messi srečen, bom tudi jaz"

Seveda Katalonec na klopi meščanov ni mogel mimo svojega nekdanjega varovanca pri Barceloni: "Mislim, da smo dobro nadzorovali PSG, a Messija nikoli ne moreš nadzirati celo tekmo. Ni imel veliko stika z žogo, kar je po svoje tudi razumljivo, saj se je šele vrnil po poškodbi in išče pravi ritem. Vsi pa se zavedamo, kaj se lahko zgodi, ko on dobi uporabno žogo in začne svoj prodor. Želim mu vse najboljše. Če je srečen in če uživa v Parizu, bom srečen tudi jaz."

Marco Verratti je navdušil Guardiolo. Foto: Guliverimage

"Zaljubil" se je v Verrattija

Za konec je še enkrat pohvalil tudi drugega nasprotnikovega igralca, ki ga je navdušil na tem srečanju: "Moram povedati, da sem se 'zaljubil' v Marca Verrattija. On je izjemen igralec. Kljub temu, da je majhen, lahko vedno računaš nanj. Vesel sem, da se je vrnil po poškodbi."

Drugi strelec za Parižane je bil že na samem uvodu Idrissa Gueye, PSG pa se je z zmago povzpel na vrh skupine A: