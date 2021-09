Senzacija v Madridu: spektakularen gol utišal navijače #video

What a strike by that player worthy to win any game and especially against Real Madrid #UCL #SheriffTiraspol pic.twitter.com/0vBgz9SJr6 — Mo Chugz (@mc_chug) September 28, 2021

Moldavci, ki so v kvalifikacijah za ligo prvakov izločili Dinamo, so z golom Jasurja Jakšibaeva povedli v 25. minuti, nato pa je v 65. minuti z enajstih metrov izenačil Karim Benzema. Piko na i je v 90. minuti postavil Luksemburžan Sebastien Thill, ki je zabil za končnih 2:1 in šokiral domače navijače na stadionu Santiago Bernabeu.

Sheriff Tiraspol of the Moldovan National Division were formed in 1997.



Tonight they beat Real Madrid, the most successful club in the history of the Champions League, at the Santiago Bernabeu.



LOOK WHAT IT MEANS 😍 pic.twitter.com/pkOp8ahUZI — Goal (@goal) September 28, 2021

Šerif ima še naprej maksimalni izkupiček. V prvem krogu je premagal Šahtjor, ki se je tokrat z Interjem, pri katerem je slovenski vratar Samir Handanović branil vso tekmo, razšel brez golov.

Tetovaža strelca zmagovitega gola Sebastiena Thilla:

Sheriff Tiraspol's Sebastien Thill has a tattoo that shows him dreaming of playing in the Champions League.



On Tuesday, he scored the winner against Real Madrid at the Santiago Bernabeu.



🥺 pic.twitter.com/1dlpAfuUTa — Goal (@goal) September 28, 2021

Preberite še: