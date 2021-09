Guardiola ne ve, kako zaustaviti zvezdniški trio Parižanov

Strateg gostov Pep Guardiola je na novinarski konferenci pred srečanjem priznal, da ne ve točno, kako bo zaustavil Parižane, a da bodo njegovi fantje na igrišču pač tokrat res morali pokazati čisto vse znanje, kar ga premorejo: "Gostujemo pri moštvu, polnem nogometnih veščin in talenta. Obdržali so jedro ekipe, temu pa dodali še Lionela Messija, Gianluigija Donnarummo, Sergia Ramosa, Achrafa Hakimija in Georginia Wijnalduma. Če sklepamo po imenih, gre za ekipo z nekega drugega planeta. Zoperstavili se jim bomo na ustrezen način – z veliko bojevitosti, znanja in želje po zmagi. Tekme s tako močnimi tekmeci so vedno dobrodošle, saj na njih vidiš, kje si v tistem trenutku."

Guardiola je poudaril okrepitve Parižanov, na čelu z Messijem. Foto: Guliverimage

"Obeta se nam večer za nogometne sladokusce"

Nato je izpostavil predvsem zvezdniški trio, ki bo najverjetneje začel srečanje v napadu domačih: "Glavnina naših igralcev je zdravih in pripravljenih za boj. Čaka nas izjemno zahtevna naloga, ki si jo seveda želimo uspešno opraviti. Vemo, kaj za njihovo igro pomenijo igralci, kot so Messi, Neymar in Mbappe. Kot trener nasprotnega moštva se sprašujem, ali sploh obstaja način, da jih zaustavimo. Parižani premorejo ogromno talenta, pa tudi dovolj čvrstosti in agresivnosti tako v zvezni kot v obrambni vrsti. Na vseh igralnih položajih so sanjsko pokriti in obeta se nam večer za nogometne sladokusce."

Pochettino nekoliko bolj zadržan v napovedih

Strateg domačih je bil v izjavah nekoliko zadržan. Foto: Guliverimage Nekoliko bolj zadržan pa je bil njegov kolega na klopi domačih Mauricio Pochettino: "Smo v procesu dela. To ni zgolj mnenje, to je dejstvo. Moramo pogledati, od kod prihajamo in kje smo danes. Srečali se bomo z Manchester Cityjem in najboljšim trenerjem na svetu, Pepom Guardiolo. So odlična ekipa, ki tako kot mi sanja o zmagi v ligi prvakov. Morda so trenutno nekoliko pred nami, a na nogometni tekmi se lahko zgodi marsikaj. Poskušali jim bomo povzročati težave z veliko želje, odločnosti in idejo v igri ter z omejevanjem njihovih dobrih lastnosti, iskali pa bomo slabosti, ki jih lahko izkoristimo v svoj prid. To je tekma za igralce, na kateri lahko pokažejo ves svoj potencial."

"Messi in Veratti sta pripravljena, a ne vem, če bosta začela tekmo"

Nato se je ozrl predvsem na svoje moštvo: "Ekipa je mirna. Fantje so mirni, med seboj se dobro razumejo. V moštvu vlada dobro vzdušje. PSG je poseben klub s posebnimi situacijami, ki jih v drugih klubih ne najdete. Morate razumeti, da je ekipa zelo dobra." Poudarja tudi, da je današnje srečanje le eno v nizu: "Prvi test? Mislim, da ne. Na vsaki tekmi smo imeli drugačen izziv. Začetek sezone ni bil lahek, ker smo igralce postopoma vračali v pogon. Ker je bila ekipa popolna, smo lahko delali. Zavedamo se, kaj se od nas pričakuje, in vemo, da moramo biti odgovorni in strogi že danes, ne jutri. Ko pride tekma, moramo biti pravi."

PSG v francoski ligi blesti, v Evropi pa se je opekel že v prvem krogu. Foto: Guliverimage

Za konec se je ozrl še na igralca, ki ju je čakal, ali bosta nared za večerni spektakel: "Veratti je v zadnjih dneh dobro treniral. Mislim, da bo tokrat del ekipe. Ne vem pa še, ali bo začel srečanje. Zagotovo obstaja možnost, da ga bomo videli na igrišču. Messi je v podobnem položaju. Zelo dobro napreduje in mislim, da bo v ekipi, vendar tudi zanj ne vem, ali bo začel od prve minute. On je najboljši igralec na svetu, a še vedno je človek kot vsi drugi. Prav tako se mora prilagoditi novi ekipi, novi kulturi in novi državi. V Barceloni je bil 20 let, zato je zanj tu vse novo. Ne dvomim pa, da bo sčasoma vse v redu in da bomo skupaj dosegali uspehe."

Verjetni postavi: PSG: Keylor Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes, Herrera – Messi, Mbappe, Neymar. Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – Fernandinho, De Bruyne, Silva – Mahrez, Torres, Grealish.

Statistika govori v prid gostom

Parižani bodo danes lovili sploh prvo evropsko zmago proti sinjemodrim, saj so na prvih petih medsebojnih evropskih srečanjih zabeležili dva remija in tri poraze. Prav tako PSG niti enkrat proti Cityju v ligi prvakov še ni ohranil nedotaknjene mreže, moštvi pa sta se v tem tekmovanju do zdaj udarili štirikrat. Lani so obe srečanji dobili meščani. Tudi sicer Parižani na domačem terenu porti angleškim klubom ne blestijo, saj so na vseh zadnjih treh srečanjih izgubili.

Srečanje na Parku princev se bo začelo ob 21. uri, pravico na tekmi pa bo delil španski sodnik Carlos del Cerro Grande.