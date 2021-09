Senzacija na Old Traffordu, sladko maščevanje Cityja

V velikem derbiju 6. kroga angleškega prvenstva, ponovitvi zadnjega finala lige prvakov, je Manchester City v gosteh premagal Chelsea (1:0) in se povzpel na vrh razpredelnice. Aston Villa je na Old Traffordu priredila veliko presenečenje in ugnala Manchester United (1:0). Rdeči vragi so v sodnikovem podaljšku zapravili lepo priložnost za izenačenje, ko je Bruno Fernandes z bele točke poslal žogo čez vrata. V nedeljo bo na sporedu tradicionalni severnolondonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom.

Potem ko so med tednom v Angliji prevladovale tekme ligaškega pokala, se je dogajanje med koncem tedna ponovno vrnile na premierligaške zelenice. Sobota je postregla z izjemnim uvodom. V ponovitvi zadnjega evropskega finala sta se v Londonu udarila Chelsea in Manchester City. Gostje so modrim prizadejali prvi poraz v tej sezoni. Po zaslugi Brazilca Gabriela Jesusa (podajalec je bil Joao Cancelo) in italijanskega reprezentanta Jorginha, ki je malce spremenil smer žogi, so na stadionu Stamford Bridge zmagali z 1:0 in se začasno povzpeli na vrh lestvice. Izbranci Thomasa Tuchela že dolgo niso bili tako nemočni kot proti Cityju, ki se je s tem Londončanom maščeval za letošnji poraz v finalu lige prvakov. City je proti vratom Chelseaja usmeril kar 15 strelov, gostitelji, ki so izgubili prvič v tej sezoni, pa zgolj štiri, prav vse pa je blokirala obramba aktualnih angleških prvakov. Josep Guardiola je z dragoceno zmago v Londonu še dvignil samozavest varovancem, ki jih v torek čaka evropska poslastica, gostovanje v Parizu proti Messijevemu PSG.

Portugalski as z bele točke čez vrata

Če je polovica Manchestra, ki navija za City, v soboto poskakovala od sreče, pa je bila druga polovica, ki stiska pesti za United, veliko slabše volje. Rdeči vragi so namreč na Old Traffordu gostili Aston Villo in zapravili priložnost, da bi se povzpeli na prvo mesto. Čeprav je veljal United za favorita, so gostje iz Birminghama osvojili vse tri točke. Dolgo časa je kazalo, da na dvoboju sploh ne bo zadetkov, a je nato nekdanji mladi angleški reprezentant Kortney Hause v 88. minuti zatresel mrežo Uniteda. Na pomolu je bila ogromna senzacija, do katere pa skoraj ne bi prišlo, saj je Hause le nekaj minut po zadetku zakrivil 11-metrovko.

Bruno Fernandes (desno) je zapravil najstrožjo kazen za izenačenje v tretji minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Rdeči vragi so imeli na voljo kazenski udarec za izenačenje. Odgovornost je prevzel Bruno Fernandes, ki je do takrat v karieri v polno pretopil 21 od 22 11-metrovk, tokrat pa je razočaral navijače. Portugalec, ki je tako dobil prednost pri izvajanju pred slovitim rojakom in reprezentančnim soigralcem Cristianom Ronaldom, je poslal žogo visoko čez vrata. Aston Villa je zadržala prednost in se veselila odmevne zmage v gledališču sanj, United pa je po izpadu iz angleškega ligaškega pokala in presenetljivega poraza na začetku evropske sezone v Švici (1:2 proti Young Boys v Bernu) priredil navijačem še eno razočaranje.

Danes bosta na delu tudi petouvrščeni Everton in Liverpoool, ki s 13 točkami, toliko so jih s tekmo več zbrali tudi Manchester City, Chelsea in Manchester United, kraljuje pri vrhu. V nedeljo bomo poleg londonskega dvoboja spremljali še srečanje med Southamponom in Wolverhamptonom. Šesti krog bosta v ponedeljek zvečer sklenila Crystal Palace in letos za zdaj odlični Brighton, ki diha za ovratnik vodilni trojici.

Angleško prvenstvo, 6. krog Sobota, 25. september:

Chelsea : Manchester City 0:1 (0:0)

Gabriel Jesus 53.



Manchester United : Aston Villa 0:1 (0:0)

Hause 88.



16.00 Everton - Norwich City

16.00 Leicester City - Burnley

16.00 Watford - Newcastle

18.30 Brentford - Liverpool Nedelja, 26. september:

15.00 Southampton - Wolverhampton

17.30 Arsenal - Tottenham Ponedeljek, 27. september:

21.00 Crystal Palace - Brighton