Spopad čarovnikov, ki nikoli ne razočara

Danes se bosta na ponovitvi finala lige prvakov prejšnje sezone v Londonu srečala Chelsea in Manchester City. Na Stamford Bridgu pa bomo tako spremljali tudi izjemen trenerski obračun med Thomasom Tuchlom in Pepom Guardiolo. Chelsea bi v primeru zmage Manchester Cityju ušel že na šest točk prednosti.

Ljubitelji angleške premier lige bodo danes spremljali obračun dveh najbolj vročih ekip ta trenutek. Chelsea je konec letošnjega maja Manchester Cityju zadal boleč udarec, potem ko ga je v finalu lige prvakov ugnal z 1:0 in sinjemodrim pred nosom speljal tako želeni prvi naslov v najboljšem evropskem nogometnem tekmovanju. Za obliž na rano je četa Pepa Guardiole v zrak dvignila pokal za najboljšo ekipo v Angliji.

Tako se je konec maja veselil Chelsea. Foto: Reuters

Moštvi sta vroči tudi v uvodu v novo sezono. Chelsea je po petih krogih še brez poraza, s 13 točkami pa je na vrhu premierligaške razvrstitve z enakim številom točk kot drugi Liverpool in tretji Manchester United. City je trenutno peti z desetimi točkami. Edini poraz so angleški prvaki doživeli proti Tottenhamu. Chelsea je bil proti velikemu tekmecu boljši na zadnjih treh medsebojnih obračunih. Aprila je na medsebojnem obračunu slavil v polfinalu pokalnega tekmovanja (1:0), v začetku maja je v prvenstvu zmagal z 2:1, sledila pa je še češnja na torti v obliki zmage v ligi prvakov.

Tuchel želi ostati na vrhu premierligaške lestvice. Foto: Guliverimage

"Še ne dolgo nazaj sem pogosto slišal, da ne znam premagati Pepa. A ta tekma ni med nama. Ne igrava tenisa ali šaha, gre za obračun najinih ekip in klubov, ki igrata na res visoki ravni," je pred srečanjem dejal Thomas Tuchel. Stratega sta se pred prihodom v premier ligo petkrat pomerila tudi v bundesligi, tam pa je bil štirikrat uspešnejši Španec, ki je vodil Bayern. Tuchel je bil takrat na čelu Borussie Dortmund.

"Čeprav smo bili na zadnjih treh obračunih boljši, so bile to tekme, na katerih smo si bili enakovredni. Srečanja bi se lahko obrnila v eno ali drugo stran. Takšne tekme odločijo malenkosti, potrebuješ pa tudi nekaj sreče. Dali bomo vse od sebe in upam, da bomo tista ekipa, ki bo na koncu uspešnejša. Na takšnih tekmah vedno trpimo in tokrat ne bo nič drugače. Bomo videli," je pred srečanjem še dejal trener Chelseaja, ki bo lahko računal tudi na vratarja Edourada Mendyja. Ta je zaradi težav s kolkom izpustil zadnji dve tekmi. Bosta pa tekmo izpustila Christian Pulisic in Mason Mounut, ki je na tekmi ligaškega pokala proti Aston Villi, ki jo je Chelsea dobil po izvajanju enajstmetrovk, utrpel lažjo poškodbo.

Guardiola ne bo ponavljal napak Guardiola si je v pripravi na današnji obračun ogledal tudi finale lige prvakov. Foto: Guliverimage

Izenačeno tekmo pričakuje tudi strateg Manchester Cityja Guardiola, ki si je pred današnjim obračunom ogledal tudi finale lige prvakov. "Odigrali smo izjemen finale. Igrali smo odlično, a izgubili. Bili smo premalo natančni v zaključku tekme. Prepustili smo jih posest žoge, bili so izjemni. Odlično so se branili, tudi njihovo gibanje je bilo na najvišji ravni," se je na zadnji medsebojni obračun ozrl Guardiola, ki pravi, da se je iz te tekme veliko naučil.

Tudi pri klubu iz Manchestra imajo pred derbijem nekaj težav s poškodbami. "Imamo nekaj težav in zadnji trenutek se bomo odločili, ali so igralci pripravljeni ali ne," je bil skrivnosten Guardiola. Že dlje časa je suspendirani Benjamin Mendy, na listi vprašljivih za nastop pa so se zaradi poškodb znašli Ilkay Gündogan, Aymeric Laporte, Rodri, John Stones in Oleksandr Zinčenko.

Angleško prvenstvo, 6. krog, Stamford Bridge:

13.30 Chelsea - Manchester City Chelsea: Edouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Jorginho, Marcos Alonso; Kai Havertz, Romelu Lukaku, Timo Werner. Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Fernandinho, Ilkay Gundogan; Gabriel Jesus, Ferran Torres, Jack Grealish.

