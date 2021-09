Italijanskemu zvezdniku zaradi Messija pri PSG le drobtinice?

Pregrešno bogati francoski klub PSG ima v svojih vrstah toliko odličnih igralcev, da preprosto zmanjka igralnih položajev in minut za vse zvezdnike, ki nosijo njegov dres. Ni je tekme, na kateri se ne bi na klopi za rezervne igralce znašli igralci, ki bi verjetno v vsakem drugem evropskem velikanu sestavljali udarno enajsterico. Pri Parižanih vlada izjemna konkurenca za prav vsako igralno mesto, še huje pa bo, ko se bodo vrnili poškodovani igralci.

Na zadnji tekmi, ko je PSG v gosteh premagal Metz z 2:1, so tako dvoboj zaradi zdravstvenih težav izpustili Argentinec Lionel Messi, Italijan Marco Verratti, Španca Sergio Ramos in Juan Bernat, Francozi Layvin Kurzawa, Colin Dagba in mladi biser Ismael Gharbi, na klopi pa sedeli takšni asi kot so denimo Argentinec Angel Di Maria, Španec Ander Herrera, Nemec Julian Draxler (vsi omenjeni so vstopili v igro v drugem polčasu) in italijanski vratar Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma ob Sergiu Ramosu in Lionelu Messiju ob predstavitvi novincev pariškega kluba Foto: Reuters

Visoki Italijan je po selitvi iz Milana, kjer mu je poleti potekla pogodba z rdeče-črnimi, pričakoval v Parizu večjo minutažo. Za zdaj ne more biti preveč zadovoljen, saj je na devetih srečanjih branil le dvakrat. Priložnost je dočakal le na domačih tekmah proti Lyonu (2:1) in Clermontu (4:0). Prednost dobiva izkušeni Kostaričan Keylor Navas, 22-letni slovenski zahodni sosed pa bolj ali manj greje klop. S tem po enem izmed vrhuncev kariere, ko je poleti pomagal Azzurrom do evropskega naslova in bil razglašen za najboljšega vratarja tekmovanja, prav gotovo ne more biti zadovoljen.

Pochettino podlegel vplivu Messija in Južnoameričanov?

Lionel Messi, ki se ubada z lažjo poškodbo kolena, še čaka na prvi zadetek v dresu PSG. Foto: Reuters Italijanski časnik Il Corriere della Sera poroča o tem, kako je Donnarumma nezadovoljen, eden izmed razlogov, zakaj ni prvi izbor trenerja Mauricia Pochettina, pa naj bi bil kar Lionel Messi. Italijani namigujejo, da je argentinski strateg podlegel vplivu južnoameriške naveze, ki ima ogromen vpliv v slačilnici.

Poleg Messija, velikega zvezdnika svetovnega nogometa, jo sestavljajo še njegov rojak di Maria in Brazilca Neymar ter Marquinhos, vsi skupaj pa so v odličnih odnosih s Kostaričanom Navasom, sicer nekdanjim čuvajem mreže madridskega Reala. Če bi ostalo pri tem in bi Donnarummi še naprej pripadle drobtinice, bi lahko po koncu sezone italijanski zvezdnik zapustil Park princev in se v Torinu pridružil Juventusu, še navaja italijanski časnik.

Zvezdnike pariškega kluba čaka v torek evropska poslastica, dvoboj z Manchester Cityjem. Foto: Guliverimage

PSG se sicer pripravlja na dvoboj 8. kroga francoskega prvenstva, ko bo v soboto gostil Montpellier in poskušal z osmo zaporedno zmago ohraniti stoodstotni izkupiček in veliko prednost pred zasledovalci. Nato ga že med tednom čaka veliki izziv, spopad lige prvakov z motiviranim evropskim podprvakom Manchester Cityjem. Messi bo zaradi lažje poškodbe kolena najverjetneje preskočil prvenstveno tekmo, ekipi pa poskušal pomagati v torek, ko se bo PSG udaril z zasedbo, ki jo vodi njegov še kako dober znanec Josep Guardiola.