V Franciji dviga prah nezadovoljstvo Messija

Nogometaši PSG so v derbiju 6. kroga francoskega prvenstva doma premagali Lyon z 2:1. O zmagovalcu dvoboja je globoko v sodnikovem podaljšku odločil Argentinec Mauro Icardi, po napetem srečanju pa se je največ govorilo o njegovih rojakih, Lionelu Messiju in trenerju Mauriciu Pochettinu. Veliko prahu je namreč dvignila menjava superzvezdnika v 76. minuti, po kateri nekdanji kapetan Barcelone ni skrival nezadovoljstva. Kaj pa je po tekmi povedal strateg Parižanov?

Čeprav je PSG rezultatsko zelo uspešen in je v uvodnih šestih krogih francoskega prvenstva osvojil maksimalnih 18 točk, tako da ima pred najbližjim zasledovalcem Marseillem že pet točk prednosti, v francoski prestolnici ni vse idilično. Lionel Messi je v nedeljo končno debitiral v dresu bogatega francoskega kluba na Parku princev.

Zmagoviti zadetek za PSG je dosegel Mauro Icardi. V tretji minuti sodnikovega podaljška je zadel v polno po podaji Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters

Odkar se je iz Barcelone preselil v Pariz, je trikrat nastopil za PSG (dvakrat v prvenstvu, enkrat v ligi prvakov), a še vedno ni dočakal strelskega prvenca. V nedeljo je bil zelo blizu prvemu zadetku, a je iz prostega strela zadel okvir vrat. Tako mu je sreča še enkrat obrnila hrbet, saj je prečko zadel tudi na evropski premieri s PSG, ko je pred nekaj dnevi gostoval v Belgiji.

Messi ni dal roke trenerju

Lyon se je v nedeljski večerni poslastici francoskega prvenstva odlično upiral Parižanom, ko pa se je trener Mauricio Pochettino v 76. minuti (pri rezultatu 1:1) odločil za prvo menjavo in z igrišča poslal prav 34-letnega Argentinca, je svetovni nogometni javnosti hitro v oči padlo nezadovoljstvo Messija. Napadalec, vajen doseganja zadetkov, ni bil zadovoljen z odločitvijo. Ko je zvezdnik PSG z igralno številko 30 zapustil igrišče, sploh ni dal roke trenerju, ampak mu le nekaj nejevoljno pripomnil.

Argentinca, ki ob odhodu z igrišča ni dal roke trenerju, je v 76. minuti v igri zamenjal Maročan Achraf Hakimi. Foto: Guliverimage

Ko se je nato usedel na klop, je bil potrt in slabe volje. Na to bi lahko vplivalo tudi to, da je v 66. minuti kazenski udarec, s katerim je PSG izenačil na 1:1, izvedel Neymar. Messi je bil pri Barceloni vajen statusa prvega izvajalca 11-metrovk, v Parizu pa ima očitno prednost Brazilec.

Messi odvrnil Pochettinu, da ni težav

Po dvoboju je argentinskega stratega pričakovano doletelo vprašanje o menjavi, ki naj bi v slabo voljo spravila Messija. "Imamo odlično ekipo. Imamo vrhunsko zasedbo s 35 odličnimi igralci. Moramo se odločati o tem, kdo bo začel tekmo, nato pa se tudi odločati za menjave med tekmo, da bi naredili tisto, kar je najboljše za ekipo in vsakega igralca. Včasih te odločitve obrodijo sadove, včasih ne, a vedno je trener tisti, ki se odloča o tem. Vprašal sem Messija, kako se počuti ob tem, in odgovoril mi je, da je vse v redu. Da ni težav," je Pochettino pojasnil za Prime Video in v nadaljevanju dodal, da je to zelo pomembna zmaga za PSG, zlasti po tako zahtevni tekmi, kot so jo imeli v Belgiji (1:1 v ligi prvakov).

V 66. minuti je kazenski udarec za PSG izvedel Neymar. Brazilec je tudi izsilil prekršek za najstrožjo kazen, v taboru Lyona pa so prepričani, da sodnik ne bi smel pokazati na belo točko. Foto: Reuters

"Zelo pomembno je bilo danes zmagati. Lyon je zelo dobra ekipa, a smo po prejetem zadetku (Lucas Paqueta je v 54. minuti popeljal Lyon v vodstvo z 1:0, op. p.) pokazali karakter," je poudaril Argentinec, ki je v trenerski karieri najbolj opozoril nase s prebojem Tottenhama v finale lige prvakov (2019), v tej sezoni pa bi bilo za klubsko vodstvo vse drugo kot evropska lovorika PSG razočaranje.

Parižane čaka nov nastop že v sredo, ko bodo v 7. krogu francoskega prvenstva gostovali v Metzu.