Icardi rešil PSG, Messi še čaka prvi zadetek

V Franciji smo spremljali srečanja 6. kroga. Zvezdniški PSG doma na uvodu v sezono blesti in ni oddal še niti točke, Parižani pa so se v izdihljajih srečanja rešili tudi na derbiju z Lyonom. Vprašanje, ki še vedno ostaja v zraku, pa je, kdaj bo Lionel Messi prvič zabil za svoj novi klub. Nov poraz je doživel Lille. Državni prvaki so tokrat morali priznati premoč Lensu. Nič bolje ne gre niti Monacu, Marseille pa se je z zmago vrnil na drugo mesto.

Krog se je začel s petkovo tekmo v Strasbourgu, kjer so domačini za drugo prvenstveno zmago s 3:0 premagali Metz. Sobota je ponudila dvoboj Lensa in Lilla, ki mu v novi sezoni prav nič ne gre po načrtih in trenutno zaseda mesta v spodnji polovici lestvice. Enako je ostalo tudi po dvoboju omenjenih tekmecev, saj je Lens na domačem stadionu zabeležil minimalno zmago z 1:0 in še poglobil krizo aktualnih prvakov. Srečanje pa se ni odvilo zgolj na igrišču, ampak tudi ob njem. Navijači Lensa so namreč med tekmo vdrli na zelenico in se spopadli s pristaši Lilla, ki so se že prej "udarili" z drugimi gledalci na tribuni in metali sedeže. Zaradi izgredov je bilo srečanje tudi za pol ure tudi prekinjeno.

Lille je doživel nov poraz. Foto: Guliverimage

Uvod v pestro nedeljo je pripadel Nici in Monacu. Gledalci so videli štiri zadetke, moštvi pa sta si točki razdelili. Monaco tako ostaja pri zgolj eni sami zmagi v novi sezoni. Sledilo je srečanje glavnega presenečanja začetka sezone Angersa, ki je doma prvič v tej sezoni položil orožje. Nantes je novince v ligi ugnal kar s 4:1.

Marseille je nadaljeval niz neporaženosti v francoski ligi, tokrat je odpravil Rennes z 2:0. V večernem derbiju je prvi povedel Lyon, nato pa so Parižani po zadetku Neymarja z najstrožje kazni prišli do izenačenja. Srečanje je v prid PSG že globoko v sodnikovem dodatku odločil "joker" s klopi, Mauro Icardi.

Francosko prvenstvo, 6. krog: Petek, 17. september:

Strasbourg : Metz 3:0 (3:0)

Ajourque 6./11m, Diallo 26., 40. Sobota, 18. september:

Lens : Lille 1:0 (0:0)

Frankowski 74. St. Etienne : Bordeaux 1:2 (0:1)

Khazri 73.; Hwang 7., 80. Nedelja, 19. september:

Nice : Monaco 2:2 (0:1)

Delort 51., Boudaoui 73.; Golovin 39., Ben Yedder 77. Angers : Nantes 1:4 (1:3)

Traore 10.; Girotto 3., Blas 6., 79., Kolo 23. Clermont : Brest 1:1 (0:0)

Rashani 65.; Chardonnet 52. R.K.: Gastien 50./Clermont Reims : Lorient 0:0 Troyes : Montpellier 1:1 (1:0)

Touzghar 37.; Savanier 87. R.K.: Thuler 79./Montpellier Marseille : Rennes 2:0 (0:0)

Dieng 48., Harit 71. PSG : Lyon 2:1 (0:0)

Neymar 66./11m, Icardi 90.+4.; Paqueta 54.