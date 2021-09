Angers še naprej navdušuje, Messi zaploskal soigralcem s tribun

Nogometaši Angersa, največje presenečenje začetka francoskega prvenstva, tudi na svoji peti tekmi sezone niso izgubili. Na gostovanju v Brestu so igrali 1:1, oba gola sta padla iz enajstmetrovke. Angers je tako osvojil 11. točko in ostaja na drugem mestu, štiri točke za PSG-jem, ki je svojo nalogo uspešno opravil že v soboto.

Vodilni francoski prvoligaš PSG nadaljuje izjemen niz. V soboto je zmagal že petič zapored, nadigral Clermont in zadržal stoodstotni izkupiček v tej sezoni. Argentinec Lionel Messi, ki je pred nekaj dnevi v dresu Argentine pisal zgodovino v južnoameriških kvalifikacijah, ni kandidiral za dvoboj. Tako bodo morali navijači na njegov debi na Parku princev še počakati.

Parižani, za mnoge prvi favoriti za osvojitev evropskega naslova, so brez težav zmagali še petič v tej sezoni. Na Parku princev so bili od Clermonta boljši s 4:0. Dvakrat je v polno zadel Španec Ander Herrera, v drugem delu pa sta se med strelce vpisala še Kylian Mbappe, ki se je nedavno poškodoval mečno mišico na kvalifikacijski tekmi proti Bosni in Hercegovini, a je poškodba očitno že preteklost, in Idrissa Gana Gueye. Prvič je med vratnicama bogatega kluba iz francoskega prestolnice stal Italijan Gianluigi Donnarumma in zadržal mrežo nedotaknjeno.

Nasmejani Lionel Messi je spremljal dvoboj s častne tribune. Foto: Reuters

Parižani so igrali brez številnih zvezdnikov, na tribunah so ostali Brazilec Neymar ter Argentinca Lionel Messi in Angel di Maria. Za Messijem je sicer pester reprezentančni odmor: po posredovanju zdravstvenih organov ni odigral velikega južnoameriškega derbija z Brazilijo, nekaj dni kasneje je po številu zadetkov zrušil Pelejev rekord in svoje moštvo popeljal do gladke zmage, ob tem pa v Boliviji zabil še hat-trick. Ker je bilo srečanje odigrano šele v noči na petek po srednjeevropskem času, svoje pa so naredili še omejitveni ukrepi, povezani s pandemijo covid-19, PSG proti Clermontu ni zaigral z udarnim napadalnim trojčkom.

Parižane čaka med tednom začetek skupinskega dela lige prvakov, začeli ga bodo v sredo na gostovanju pri belgijskem prvaku Club Brugge.

Derbi kroga Marseillu

Peti krog v Franciji sta v petek odprla Lorient in aktualni prvak Lille, ki v novi sezoni doživlja razočaranje za razočaranjem. Tokrat je izgubil z 1:2, oba zadetka pa je prejel donedavni Oblakov soigralec pri Atleticu Hrvat Ivo Grbić.

Sobotni večer je prinesel derbi med Monacom in Marseillem. Gostje so po zaslugi zadetkov Bambe Dienga iz kneževine odnesli vse tri točke in še poglobili krizo domačih, ki ostajajo pri eni sami zmagi.

Preostala srečanja kroga so bila na sporedu v nedeljo, na zadnji tekmi je Lyon, dolžnik z uvoda v sezono, s 3:1 odpravil Strasbourg.

Francosko prvenstvo, 5. krog: Petek, 10. september

Lorient : Lille 2:1 (1:0)

Lauriente 7., Moffi 87.; Yilmaz 25./11-m Sobota, 11. september:

PSG : Clermont 4:0 (2:0)

Herrera 20., 31., Mbappe 55., Gueye 65.



Monaco : Marseille 0:2 (0:1) Nedelja, 12. september:

Montpellier : St. Etienne 2:0 (1:0)

Mavididi 32., Germain 62. Bordeaux : Lens 2:3 (0:2)

Mangas 60., Onana 88.; Kakuta 39., Medina 43., Sotoca 90.+5/11m. Brest : Angers 1:1 (0:0)

Faivre 62./11m, Mangani 78./11m. Metz : Troyes 0:2 (0:0)

Rodrigues 50., Chavalerin 84. Rennes : Reims 0:2 (0:1)

Ekitike 26., Koffi 67. Nantes : Nice 0:2 (0:0)

Dolberg 75., Gouiri 80. Lyon : Strasbourg 3:1 (1:0)

Dembele 8., Denayer 64., Paqueta 87.; Diallo 90.+7/11m.