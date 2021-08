Messi bo plačan na način, kot noben drug nogometaš

Prestop Messija prejšnji torek iz Barcelone v Pariz je odmeval pred dnevi in predstavitev novega dresa s številko 30, ki na prodajnih policah že podira rekorde, je bila v okviru tradicionalnih nogometnih prestopov zvezdnika svetovnega formata.

Novost pri prestopu 34-letnega Messija pa niso le veliki zaslužki nogometaša, ampak tudi oblika plačila. Del dveletne pogodbe bo prvič v zgodovini nogometa izplačan v kriptovaluti, ki kupcem oziroma navijačem omogoča, da sooblikujejo nekatere klubske odločitve. Kot z vsemi ostalimi virtualnimi valutami pa je tudi z navijaško moč trgovati na ustreznih borzah.

Izdajatelj kriptovalute je podjetje Socios. To že sodeluje s klubi, kot so Arsenal London, Manchester City in Juventus Torino, pri PSG pa so se za enak korak odločili lani, skupni obseg valute pa je zdaj po poročanju Reutersa narasel na 1,2 milijarde evrov. Pri tem vsi klubi radi poudarjajo, da preko posebne aplikacije nakup kriptovalute navijačem omogoča tudi tesnejšo povezavo in sooblikovanje odločitev.

Navijači tako lahko odločajo o oblikovalski podobi na klubskem avtobusu, sporočilu na kapetanskem traku, barvah in napisih na igralskem tunelu v domačem stadionu Park princev v Parizu. Imajo tudi popuste pri navijaških rekvizitih, za njih v klubu priredijo tudi posamezne video konference.

Foto: Reuters

Klubi očitno spoznavajo novo sodelovanja z navijači in dajejo prednost novim oblikam tehnologije. Odkar so se pojavile govorice, da bo Messi prestopil iz Barcelone v PSG, se je število sledilcev na Twitterju pri PSG povečalo za šest milijonov na skupno 43 milijonov, kar so številke, ki jih klub ne sme zanemarjati in številka še naprej raste.

Navijaška virtualna valuta

Logična poteza nogometnih klubov je tudi navijaška virtualna valuta. Tudi ta je močno pridobila na vrednosti s prestopom Messija in njegovo novo obliko izplačila. Od objave prestopa je njena vrednost poskočila za 130 odstotkov, kar klubu omogoča nove oblike prihodkov.

Kolikšen delež Argentinčevega dohodka je klub plačal s kriptovaluto, ni znano, v klubu razkrivajo le, da gre za veliko število "tokenov". Po poročanju nekaterih medijev, ki se sklicujejo na strokovnjake, gre za številko med 25 in 30 milijoni evrov, znesek pa se z zanimanjem javnosti lahko hitro močno poveča.