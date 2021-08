Izgred v Franciji: navijači vdrli na igrišče in obračunali z nogometaši #video

Največ pozornosti v tretjem krogu francoskega prvenstva je zagotovo požela tekma med Nico in Marseillem. A v igri ni bilo spektakularnega števila zadetkov, prav tako ni šlo za zunajserijsko predstavo katerega od moštev, temveč za pretep, ki se je zgodil na Allianz Rivieri v Nici. V glavni vlogi so se znašli nogometaši in navijači domačega moštva.

Quite incredible scenes between Nice & Marseille 😳



Nice fans throwing bottles etc onto the pitch. Marseille’s Payet reacts by throwing a bottle back into the crowd.



Nice supporters then storm the pitch!



Game suspended.#OGCNOM #Ligue1



pic.twitter.com/MvK70xFNTi — Sacha Pisani (@Sachk0) August 22, 2021

Nedeljski večer in zadnje dejanje tretjega kroga francoskega prvenstva sta poskrbela za izjemno neljube dogodke, ki ne spadajo na nogometna igrišča. Na tekmi med Nico in Marseillem, ki sta bila do tega kroga še neporažena, se je zgodil izgred. Ključni trenutek se je zgodil v 75. minuti tekme, ko je eden izmed domačih navijačev s tribune v glavo s plastenko zadel zvezdnika Marseilla Dimitrija Payeta, ki je plastenko jezno zalučal nazaj med navijače. To pa je bila kaplja čez rob za privržence domačega kluba, ki so se med seboj začeli prerivati, nato pa vdrli na igrišče.

Here's what happened to #Payet.



Can understand why the Marseille players are upset...pic.twitter.com/6xz35uOcSN — Robin Bairner (@RBairner) August 22, 2021

Trenutek, ko je Dimitri Payet vrgel plastenko nazaj med navijače Nice. Foto: Guliverimage

Navala domačih ljubljencev nogometa niso mogli zadržati niti varnostniki, na igrišče so leteli različni predmeti, sodnik pa se je nato odločil tekmo prekiniti. Domače navijače je poskušal umiriti tudi nogometaš Nice Dante, a neuspešno, v izgred se je želel vmešati tudi trener Marseilla Jorge Sampaoli, a so ga člani njegovega štaba zadržali.

Glavni sodnik srečanja Benoît Bastien je obe ekipi poslal v garderobo. Po enournem premoru se je na stadionu oglasil predsednik Nice Jean-Pierre Rivere, ki je domače navijače prosil, naj se umirijo. Zatem so se na igrišče vrnili nogometaši Nice, medtem ko se člani Marseilla niso hoteli vrniti na igrišče, zato je bila tekma dokončno prekinjena.

Po incidentu se je že oglasil predsednik Marseilla Pablo Longoria. "Francoski nogomet potrebuje strožje ukrepe. Sodnik je bil na naši strani, želel je dokončno prekiniti tekmo, saj ni bila zagotovljena varnost za naš klub in naše igralce. A vodstvo lige se je odločilo, da se mora tekma nadaljevati. Za nas to ni sprejemljivo," je bil jasen Longoria.

Pred prekinitvijo srečanja je Nica vodila z 1:0 zahvaljujoč golu Kasperja Dolberga. Pravilnik francoske lige sicer pravi, da se, če ekipa ne odigra vseh 90 minut, tekma registrira z zmago 3:0 v korist drugega moštva, a Marseille se bo v tem primeru zagotovo odzval s pritožbo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Preberite še: