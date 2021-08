Messi bo del vrtoglave plače prejel v kriptožetonih. Se mu bo obrestovalo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg 30-milijonskega prestopnega bonusa bo Messi prejel 35 milijonov evrov na leto, kar preračunano pomeni skoraj 100 tisoč evrov na dan oziroma 6,66 evra na minuto ali dober evro na sekundo. Del plače bo prejemal v kriptožetonih pariškega kluba, kar je razblinilo še zadnje morebitne pomisleke ob podpisu pogodbe

"Vrednost fan tokena je po tem, ko je Messi podpisal pogodbo, v nekaj dneh narasla z 20 na 60 dolarjev. Gre za 300-odstotno povečanje," je pojasnil Peter Merc iz Lemur legal.

Vrednost tako imenovanih "PSG fan tokenov" je od Messijevega podpisa pogodbe sicer upadla na dobrih 30 evrov. A to je šele začetek, meni poznavalec trga kriptovalut Mitja Glavnik iz Kriptovalute.si.: "Gre za novo obliko, ki se je razširila letos. Je neke vrste nft, kot ena od oblik kriptovalut, na katere lahko obesimo igrice, slike, umetnine in s tem zaslužimo in jih tudi prodamo.

Tovrstni žetoni, imenovani "non fungible tokens" oziroma krajše nft, se uporabljajo predvsem za dokazovanje lastništva izvirnika določene umetnine, ki je sicer na voljo vsem. Nekateri žetoni, na primer serija kriptopunkovih štirih sličic, so se prodali za dobrih 15 milijonov evrov. Najdražji tak žeton beeple pa je bil prodan za kar 60 milijonov evrov. Tega se zavedajo tako Messi kot navijači, saj se je ob njegovem prihodu trgovanje z žetoni pariškega kluba povečalo na kar 666 milijonov evrov, torej je bil tisti dan vsak žeton v povprečju prodan kar 10-krat.