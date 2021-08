PSG premaguje ovire tudi brez Messija, navijači prekinili tekmo v Nici #video

Angel Di Maria je vstopil v igro v 81. minuti namesto Kyliana Mbappeja in se do konca srečanja vpisal med strelce.

Angel Di Maria je vstopil v igro v 81. minuti namesto Kyliana Mbappeja in se do konca srečanja vpisal med strelce. Foto: Reuters

Nogometaši PSG so v uvodnem dvoboju tretjega kroga francoskega prvenstva gostovali pri Brestu in ga premagali s 4:2. Lionel Messi in Neymar nista kandidirala za dvoboj, Parižani pa so s tretjo zaporedno zmago zadržali stoodstotni izkupiček. Monaco je v soboto na domačih tleh doživel poraz proti Lensu, branilec naslova Lille pa je remiziral v St. Etiennu. Enako se je proti presenečenju uvoda v novo sezono Clermontu zgodilo tudi Lyonu. Zadnje nedeljsko srečanje med Nico in Marseillom je bilo v 76. minuti prekinjeno zaradi vdora navijačev na teren.