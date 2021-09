Messi prehitel Peleja, Brazilci brez praske

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je izboljšal še enega v nizu rekordov. S hat-trickom, že sedmim v dresu Argentine, na kvalifikacijski tekmi za SP 2022 proti Boliviji, ki so jo gavči dobili s 3:0, je postal najboljši strelec južnoameriškega nogometa. Brazilci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ostajajo 100-odstotni, saj so v Recifeju z 2:0 premagali Peru.

Messi je za Argentino dosegel 77., 78. in 79. zadetek in jo ohranil trdno na mestih, ki vodijo v Katar prihodnje leto, medtem ko je Bolivija po porazu ostala pri dnu kvalifikacijske lestvice. Štiriintridesetletni nogometaš francoskega PSG je odigral 153. tekmo v dresu argentinske izbrane vrste in najprej v 14. minuti izenačil rekordni dosežek legendarnega Brazilca Peleja, nato pa ga v 64. prehitel in za piko na i dve minuti pred koncem tekme proti Boliviji zabil še tretjič.

"Dolgo časa sem čakal na to. Zdaj bom v tem užival, to je res edinstven trenutek v moji karieri. Zelo sem vesel," je dejal argentinski virtuoz. Argentina je zmagala le štiri dni po farsi v Braziliji, ko je brazilska zdravstvena organizacija Anvisa v 7. minuti prekinila nedeljsko tekmo v Sao Paulu, ker naj bi Argentinci kršili protikoronske predpise. Brazilske oblasti so zaustavile tekmo, zdaj mora svoje povedati Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Za zdaj so iz Fife sporočili le, da preiskujejo primer.

Brazilci ostajajo 100-odstotni

Argentinci po zmagi z 18 točkami ostajajo na drugem mestu kvalifikacijske lestvice za Brazilci, ki ohranjajo 100-odstoten izkupiček. V Recifeju sta za Brazilijo, ki je igrala brez nogometašev iz angleške premier league, zadela Everton Ribeiro in Neymar. Brazilci imajo na vrhu 24 točk.

Urugvaj se je premaknil na tretje mesto s 15 točkami, potem ko je v sodnikovem dodatku za zmago nad Ekvadorjem v Montevideu zadel Gaston Pereiro. Četrta sta s 13 točkami Ekvador in Kolumbija, ki je v Barranquilli prepričljivo s 3:1 premagala Čile. Paragvaj je izboljšal svoje možnosti za SP in v Asuncionu z 2:1 premagal Venezuelo, kar ga uvršča na šesto mesto tabele z 11 točkami. Nastop na SP v Katarju si bo izborilo pet najboljših izbranih vrst iz južnoameriških kvalifikacij.

Na SP peterica

Na svetovno prvenstvo v Katarju se bo uvrstilo pet najboljših izbranih vrst. Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi se prihodnje leto za svetovno krono v Aziji potegovali Brazilija, Argentina, Urugvaj, Ekvador in Kolumbija.