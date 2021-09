Fifa preiskuje dogodke na prekinjenem južnoameriškem derbiju

Težko pričakovan južnoameriški nogometni derbi je bil prekinjen po šestih minutah igre, ko so na igrišče prikorakali brazilski zdravstveni inšpektorji.

Ti so gostujoči ekipi očitali kršitev protikoronskih pravil, ker naj bi štirje igralci Argentine v Brazilijo pripotovali iz Velike Britanije. Zaradi tega bi morali obvezno v karanteno, a po trditvah Anvise so raje navedli napačne podatke o njihovem gibanju v zadnjih dveh tednih, da bi lahko nastopili.

Dogajanje bo zdaj preiskala Fifa, ki je v izjavi za javnost izrazila obžalovanje zaradi prekinitve derbija. Ta je že prejela prve informacije od sodnikov na tekmi in bo zbrala še ostale podatke pred odločitvijo o ukrepih, poroča AFP.

Brazilski zdravstveni uradniki ostajajo neomajni glede njihovega ukrepanja kljub dvomom o tem, zakaj so za ukrepanje čakali vse do začetka tekme, saj so Argentinci pred tem bili že tri dni v državi. "Do te točke smo prišli, ker vse zahteve Anvise niso bile izpolnjene," so zapisali.