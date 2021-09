Kaos v Sao Paolu, tekma med Brazilijo in Argentino odpovedana

Brazilija se je v nedeljo želela maščevati sosedi Argentini za nedaven poraz v finalu južnoameriškega prvenstva, a so tekmo že v 5. minuti prekinili domača policija in predstavniki Anvisa, brazilske zdravstvene agencije. Obračun je bil odpovedan. Kakšen bo epilog, še ni znano.

Trije nogometaši Argentine, ki so tekmo začeli, naj bi kršili protokole za zajezitev koronavirusa. Foto: Guliverimage

Vzrok za dogajanje so domnevne nepravilnosti pri prihodu nekaterih argentinskih nogometašev v Brazilijo. Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (oba nogometaša Aston Ville), Cristian Romero in Giovani Lo Celso (oba Tottenham), ki si kruh služijo v Evropi, naj bi kršili protokol, povezan z novim koronavirusom. Ob prihodu v Brazilijo naj bi se z neresničnimi podatki izognili obvezni karanteni.

Lionel Messi in druščina v težavah Foto: Guliverimage

Po zapisih tujih medijev nogometaši - pred dnevi so "kovali" prikladen načrt za vrnitev z reprezentančne akcije v klubski ustroj - naj ne bi imeli dovoljenja za igranje tekme v Braziliji. Selektor Lionel Scaloni Buendie sicer ni uvrstil v postavo, so pa Martinez, Romero in Lo Celso tekmo začeli v prvi enajsterici.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG