Brazilci še naprej brez praske, grozljiv prekršek nad Messijem

V Južni Ameriki so se nadaljevale kvalifikacije za SP 2022. Brazilija vztraja na vodilnem položaju in je vse bližje zagotovitvi nastopa v Katarju. Petkratni svetovni prvaki so vknjižili zmago tudi v sedmem nastopu. Na zahtevnem gostovanju v Čilu so zmagali z 1:0. Čeprav niso mogli računati na številne zvezdnike, ki nastopajo v angleških klubih (Alisson, Gabriel Jesus in Thiago Silva), so po zaslugi Evertona Ribeira, ki je v 64. minuti premagal Claudia Brava, nadaljevali izjemen niz.

Sledi velika južnoameriška poslastica

Gavči so na gostovanju v Venezueli osvojili vse tri točke. Lionel Messi je nastopil prvič za reprezentanco, odkar je iz Barcelone prestopil k PSG. V Caracasu so se med strelce vpisali Lautaro Martinez ter rezervista Joaquin in Angel Correa, Argentini pa je pot do zmage olajšal rdeči karton Luisa Adriana Martineza, ki je moral predčasno v slačilnico po 40 minutah.

Prekršek Martineza nad Messijem za neposredno izključitev:

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.



A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP — 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021

Reprezentant Venezuele si ga je prislužil po brutalnem prekršku nad Messijem, ki jo je srečno odnesel brez hujše poškodbe in lahko nadaljeval s srečanjem. Častni gol za gostitelje je s ''panenko'' z bele točke v izdihljajih srečanja dosegel Yeferson Soteldo.

Lionel Messi na gostovanju v Venezueli na srečo ni utrpel hujše poškodbe. Foto: Reuters

V prihodnjem krogu bo na sporedu veliki južnoameriški derbi. Brazilija se bo skušala maščevati sosedi Argentini za nedaven poraz v finalu južnoameriškega prvenstva.

Na svetovno prvenstvo v Katarju se bo uvrstilo pet najboljših izbranih vrst. Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi se prihodnje leto za svetovno krono v Aziji potegovale Brazilija, Argentina, Ekvador, Urugvaj in Kolumbija.

Izjemna strelska forma nekdanjega napadalca Domžal Shamar Nicholson se je tako veselil zadetka proti Mehiki. Foto: Reuters Na sporedu so bile tudi prve kvalifikacijske tekme Severne, Srednje Amerike in Karibov. Edino zmago je dosegla Mehika, ki je z 2:1 premagala Jamajko, za katero je edini zadetek dosegel nekdanji napadalec Domžal Shamar Nicholson. Ta je v odlični strelski formi, saj je na zadnjih dveh tekmah v belgijskem prvenstvu za Charleroi dosegel kar štiri zadetke. Na drugih tekmah so ekipe osvojile po točko. Kanada je doma remizirala s Hondurasom 1:1, na tekmah med Panamo in Kostariko ter Salvadorjem in ZDA pa ni bilo golov.



Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 7. krog: Četrtek, 2. september:

Bolivija : Kolumbija 1:1 (0:0)

Saucedo 83.; Martinez 69.; R.K.: Algaranaz 90.+7/Bolivija Ekvador : Paragvaj 2:0 (0:0)

Torres 87., Estrada 90.+5 Petek, 3. september:

Venezuela : Argentina 1:3 (0:1)

Soteldo 90.+4/11-m; La. Martinez 45.+2, J. Correa 71., A. Correa 74.; R.K.: Lu. Martinez 32./Venezuela Čile : Brazilija 0:1 (0:0)

Ribeiro 64. Peru : Urugvaj 1:1 (1:1)

Tapia 25.; De Arrascaeta 29.

Lestvica: 1. Brazilija 7 tekem - 21 točk

2. Argentina 7 - 15

3. Ekvador 7 - 12

4. Urugvaj 7 - 9

5. Kolumbija 7 - 9

6. Paragvaj 7 - 7

7. Čile 7 - 6

8. Bolivija 7 - 6

9. Peru 7 - 5

10. Venezuela 7 - 4

