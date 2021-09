"Moramo biti realni, ne pa živeti v oblakih"

''To je bila tekma, ki bi lahko šla na eno ali drugo stran,'' je po domačem remiju s Slovaško izpostavil slovenski selektor Matjaž Kek. Želel si je več, naskakoval je zmago, zaradi nje določil izrazito ofenzivno postavitev, a cilja ni uresničil. ''Rezultat 1:1 je realen,'' po drugi strani tudi ni povsem nezadovoljen, saj se zaveda, da ga tudi remi pušča v igri za SP 2022. Na roko so mu namreč šli rezultati tekmecev. ''Vse je še odprto,'' sporoča Mariborčan.

''Nisem zadovoljen z rezultatom. Kljub izrazito ofenzivni postavitvi, naši želji, da bi prišli do treh točk,'' je na novinarski konferenci na stadionu Stožic, ta se je zaradi dolgega druženja slovaškega selektorja in dveh igralcev s slovaško sedmo silo začela zelo pozno, poudaril Matjaž Kek in spregovoril o največjih težavah, katere so na dvoboju s Slovaško izkušali njegovi izbranci. ''Več težav smo imeli v zvezni vrsti. Ves čas smo bili za korak prepozni. Reprezentanca, kot je Slovaška, ki ima kakovostne posameznike, to zna izkoriščati,'' je opozoril na kakovost tekmeca, letošnjega udeleženca evropskega prvenstva, kjer je premagal Poljsko.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Selektor želi igralcem in javnosti natočiti čistega vina. Nikakor si ne želi, da bi se kdo sprenevedal ali pa izgubil stik z realnostjo. ''Moramo biti objektivni in realni, ne pa nekaj nakladati in živeti v oblakih. Preveč je bilo stvari, ki niso bile taktično in tudi tehnično dobre, da bi lahko proti ekipi kakršna je Slovaška prišli do zmage. Lahko bi odločil zmagovalca nek slučajen strel, a so imeli realno tudi Slovaki nekaj priložnosti in dva zicerja,'' je spomnil na kar nekaj zrelih priložnosti gostov, ki so kar dvakrat zadeli okvir Oblakovih vrat.

Dvoboj v Stožicah si je po podatkih prirediteljev ogledalo 4.034 gledalcev. Vsi so morali upoštevati pogoj PCT. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zahvala vsem, ki so prišli v Stožice in niso ostali na kavču ''Številka je takšna kot je. Teh 4 tisoč gledalcev je pomagalo. Bili so glasni, znali so nadgraditi naše dobre stvari. Saj jih bo tudi 7, 8, 10 tisoč, ko bo vse štimalo tako kot mora. V zdajšnjih trenutkih pa je z vsemi temi pogoji PCT to številka, ki jo je treba spoštovati. Po dolgem času smo igrali pred domačimi gledalci. V mojem imenu hvala tistim, ki so prišli in niso ostali na kavču. Na žalost je teh še vedno kar dosti, a če bomo ta pravi, bomo tudi njih dvignili, da se bodo sprehodili do Stožic ali Ljudskega vrta (oktobra bo Slovenija gostila Rusijo v Mariboru, op. p.). V Split žal ne smejo, tam pa bo zanimivo,'' bo pogrešal slovenske navijače na Poljudu, kjer bo skušal v torek prekrižati načrte svetovnim podprvakom. Še drugič v tem kvalifikacijskem ciklusu. Pred tem pa načrtuje še sobotno zmago nad Malto, za katero pa poudarja, da ne bo prišla kar sama od sebe, ampak bodo morali njegovi varovanci to dokazati na igrišču. Sportal Boginja sreče naklonjena Kekovi četi, a ...

Dva obraza slovenske zvezne vrste

Leo Štulac je v zvezni vrsti bil hudo bitko z Marekom Hamšikom. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska izbrana vrsta je v zvezni vrsti na dvoboju s Slovaško pokazala dva različna obraza. Žal tisti, ki je zadovoljil selektorja Keka, ni trajal dolgo. ''V trenutkih, ko smo bili blizu in imeli nadzor, ko nismo pustili, da bi Slovakom tekla igra podaj, smo izgledali dobro. 15 minut prvega polčasa je bilo res dobro,'' je najprej opisal obdobje, ko ga v zvezni vrsti ni prav nič motilo, njegovi varovanci pa so se dokopali do veliko tako imenovanih ''drugih'' žog.

''V določenih trenutkih pa je v zvezni vrsti manjkala energija. Nismo naredili pravega prekrška, ker smo zamujali,'' je pojasnil, da želja igralcev ni bila nikoli sporna, saj je navdušen nad njihovim delom in prizadevnostjo na treningu, da pa so bile težave drugje. Opazil je, kako je razkorak med igralci, ki imajo v tej sezoni že veliko minutažo in tistimi, ki so komaj vstopili v sezono, malce prevelik, v zadnjih 20 minutah, ko je z menjavami dodobra prevetril postavo na sredini, pa je opazil novo težavo. ''Linije so bile v drugem polčasu preširoke. To je bilo kritično.''

Odnos Benjamina Šeška je dvignil občinstvo

Ko je odšel Benjamin Šeško na klop, je z glavne tribune odmevalo "Beno, Beno". Napadalec Salzburga je navdušeno pozdravil občinstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida To je bilo obdobje, ko je opravil veliko menjav. Pa so pripomogle k boljši igri? ''Kar se tiče mene, tega niso prinesle. Cela ekipa je padla. Premalo je bila agresivna. V prvem polčasu je dobro pritiskala na zadnjo slovaško linijo, potem pa je prišlo malce strahu, ko so nas dvakrat, trikrat izigrali, in smo od takrat naprej raje počakali. Od nekaterih igralcev sem pričakoval več. Več energije in agresivnosti,'' je še podal kritiko določenim varovancem.

Med njimi zagotovo ni Lea Štulca, ki ga je javno pohvalil in dejal, da je bila to ena njegovih najboljših tekem, saj ni lahko igrati proti Mareku Hamšiku oziroma Stanislavu Lobotki. Spregovoril pa je tudi o 18-letnemu dragulju slovenskega nogometa Benjaminu Šešku, ki je prvič zaigral v Stožicah, sodeloval pri nekaj nevarnih slovenskih napadih, ko pa je zapuščal igrišče, je prejel glasen aplavz. ''Njegov odnos, ko gre na glavo do konca, je dvignil publiko. Samo na tak način lahko funkcioniramo. To velja tudi zame,'' je zaupal.

Slovenija je po dolgem času lahko v Stožicah igrala pred gledalci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omenil je tudi razliko, kar se tiče primerjav s Slovaško, ki je poleti nastopila na evropskem prvenstvu in lahko še bolj uigrala avtomatizme. Kek na kaj takšnega ni mogel računati, pred začetkom septembrske akcije je imel le dva treninga, zaradi kaznovanega Jasmina Kurtića pa je moral poseči po spremembah še v zvezni vrsti. ''Slovaki so tako igrali že na Euru, mi pa smo bili prvič v tej postavitvi. Vprašanje je, če se bo naša zvezna vrsta še kdaj tako sestavila.''

Proti Malti z nekaj spremembami

Petar Stojanović se je razveselil strelskega prvenca v dresu Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto bo proti Malti zagotovo drugačna, saj je v ekipo vrača Kurtić, ki je odslužil kazen rumenih kartonov. Belokranjec bo v enajsterici pogrešal velikega prijatelja Josipa Iličića, ki je prispeval fantastično asistenco strelcu Petru Stojanoviću. Kranjčan je namreč proti Slovaški prejel drugi rumeni karton v tem ciklusu, tako da ga v soboto ne bo na zelenici. Selektor Kek je zagotovil, da bo zagotovo prišlo do nekaterih rotacij. Nenazadnje je potrebno vzeti v obzir, da Slovenijo v torek čaka še izjemno zahtevno gostovanje v Splitu, ki bo vzelo kar nekaj moči.

To bo dvoboj proti vodilni Hrvaški, ki je v sredo remizirala v Moskvi (0:0). Slovenija še vedno za južnimi sosedi na lestvici zaostaja ''le'' tri točke.

Pozdrav vratarjev Slovenije in Slovaška. Oba sta prejela po en zadetek. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vse skupaj bo odprto še kar nekaj časa. To je skupina, kjer se bo težko kdo oddaljil. Moramo pa razmišljati o sebi, o kvaliteti igre, o odnosu. Moramo ustvariti nekaj, da bomo lahko gledati naprej,'' pričakuje še zelo pestro dogajanje v kvalifikacijski skupini H. Naslednja tekma bo v soboto proti Malti. Že ob 18. uri.