Boginja sreče naklonjena Kekovi četi, a ...

Slovenska nogometna reprezentanca ni uresničila načrta. V Stožicah je na kvalifikacijski tekmi proti Slovaški osvojila točko (1:1), na koncu pa je bila lahko še srečna, da je ostala neporažena. Gostje so namreč dvakrat zadeli okvir vrat Jana Oblaka. Sloveniji je točko s strelskim prvencem zagotovil Petar Stojanović, v ogenj ga je s prekrasno asistenco poslal Josip Iličić. Ker sta v derbiju večera remizirali tudi Rusija in Hrvaška, ni za Slovenijo v boju za SP 2022 še nič izgubljenega.

Po šestih mesecih se je v Stožicah znova občutil adrenalin kvalifikacijske tekme, ki ga je slovenskim reprezentantom dodobra dvignilo že predvajanje himne. Z rokami na srcu so glasno zapeli Zdravljico in se podali v iskanje točk, še kako potrebnih, če bi se hotela Slovenija povzpeti na lestvici in resneje razmišljati o nastopu v Katarju. Napovedovalec je pred začetnim žvižgom romunskega sodnika dejal ''Srečno, Slovenci'', nato pa je šlo ob 20.45 zares.

Fotogalerija tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Selektor Matjaž Kek je sestavil zelo ofenzivno enajsterico, v kateri se je prepoznala želja, da bi njegovi izbranci na koncu vzeli tri točke. Z vsaj zadetkom več od gostov. 1:0, 2:1, 3:2, 4:3 ali kaj podobnega, vseeno. Samo da gostitelji osvojijo vse tri točke! Namesto kaznovanega Jasmina Kurtića je na odgovoren položaj zadnjega zveznega igralca, kjer mu je delal družbo Miha Zajc, postavil Lea Štulca. V napadu sta z zelo izkušenim Josipom Iličićem sodelovala občutno mlajša Jan Mlakar in Benjamin Šeško. Pod posebnim povečalom je bil zlasti 18-letni dragulj Salzburga, ki ga je skušal z uporabnimi podajami hraniti tudi Sandi Lovrić.

Prvi strel na vrata šele v 19. minuti

Začelo se je previdno. Nič presenetljivega, saj je bil vložek na tekmi tako izenačene skupine ogromen. Zmaga v njej šteje skoraj dvojno, zato je bilo razumeti željo gostov, da umrtvičijo ritem igre Kekovih izbrancev. Slovenske navijače, na dveh osrednjih tribunah se jih je zbralo okrog pet tisoč, je to spravljalo v slabo voljo.

Slovakom so večkrat namenili žvižge, domače ljubljence pa, čeprav ni bilo organiziranih navijaških skupin, goreče in bučno bodrili z že ponarodelimi skandiranji ''Mi Slovenci'' in ''Kdor ne skače ni Sloven'c''. Zbralo se jih je natanko 4.034.

Slovaki so zaigrali zaprto in čvrsto, v kar se je v 10. minuti hitro prepričal Petar Stojanović, ko je prejel skoraj hokejski ''bodiček'' Interjevega branilca Milana Škriniarja. Kot da bi Ljubljančana to še dodatno spodbudilo in se je proti koncu prvega dela sladko maščeval slovaški obrambi!

Foto: Grega Valančič/Sportida

A do takrat je preteklo za Slovenijo kar nekaj neugodnih minut. Če smo na prvi strel proti golu čakali do 19. minute, ko je Lovrić s prostega strela poslal žogo čez vrata, pa so gostje s prvim udarcem čakali še 10 minut več. No, v zadnji tretjini uvodnega polčasa pa se je začel podivjani festival priložnosti in hitro poskrbel, da se je na semaforju spreminjal rezultat.

Boženik premagal Oblaka, nato je Slovakom zagodla smola

V 32. minuti je bil Jan Oblak premagan, slovenski navijači so za nekaj sekund obnemeli. Slovaki so iz prve resne priložnosti, prvega strela v okvir vrat povedli, Vladimir Weiss je prodrl po levi strani in odlično zaposlil Roberta Boženika, ta pa je z natančnim strelom z glavo v bližnji kot slovenskega kapetana, enega najboljših vratarjev na svetu, prisilil k predaji.

Sledile so nove neprijetnosti. Pet minut pozneje je bila slovenska obramba še enkrat nezbrana. Ivan Schranz se je ''pretihotapil'' po desni strani, se nato približal Oblaku in se odločil za oster strel. Zadel je desno vratnico, žoga se ni znašla v mreži. Slovenci so si lahko oddahnili, saj jih je spremljala boginja sreče.

Čarobna asistenca Iličića za strelski prvenec Stojanovića

Kot da bi zapravljena priložnost za slovaški ''mat za 2:0'' dala vetra Slovencem, ki so odločneje krenili po izenačenje. V 40. minuti je mladi, spretni in zelo požrtvovalni Šeško prodrl po levi strani in streljal, vratar je odbil žogo do njega, Posavec pa jo je domiselno podal na drugo stran vrat, kjer se je v izvrstnem položaju znašel Mlakar. Napadalec Hajduka žal ni najbolje ustavil žoge, ki se je vroče smukala okrog slovaškega gola. Po vodi je splavala priložnost, a so navijači, ki so dvignili glasilke in bučno bodrili Kekovo četo, ob tem pa se nam je večkrat ponujala misel, kakšno ozračje bi šele pripravili, če bi se jih na tribunah zbralo več kot 10 tisoč, le dočakali srečen trenutek.

V 43. minuti je po dolgi akciji, polni atraktivnih kombinacij in kratkih podaj, ki jo je vmes prekinila za trenutek izgubljena žoga Mlakarja, v polno zadel Petar Stojanović. S čarobno asistenco, globinsko podajo v slogu pravega virtuoza, je zablestel Josip Iličić. Zaposlil je novopečenega branilca Empolija, ki je v 28. nastopu za državno vrsto tako dočakal strelski prvenec! In vrnil Slovenijo v igro v zelo primernem trenutku, tik pred koncem prvega dela.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovaki še drugič zatresli okvir vrat

Drugi polčas se je začelo razburljivo. Kot da bi spremljali nadaljevanje prvega dela. Tokrat pa niso bili podjetnejši gostitelji, ampak nogometaši iz Slovaške. Že po treh minutah je pošteno zadišalo po novem vodstvu gostov. Ožji del slovenske obrambe je znova zatajil, Juraj Kučka je z bližine udaril z glavo proti Oblakovim vratom. Škofjeločan je bil že skoraj premagan, a se je žoga od prečke odbila nazaj v polje. Sreča je znova pokazala hrbet Slovakom.

Zapretila je tudi Kekova četa, na drugi strani se je znova ponudila priložnost Mlakarju, a je bil tik pred slovaškim golom za malce prekratek. Ni zadel žoge. Če bi jo, bi Sloveniji uspel preobrat, saj bi povedla z 2:1. Ljubljančan na začasnem delu v Dalmaciji, kjer bo Slovenija gostovala prihodnji teden, je v 57. minuti zapustil igrišče. Zamenjal ga je Domen Črnigoj.

Proti Malti brez Iličića

Sledile so minute, v katerih je slovensko občinstvo skušalo prebuditi domače reprezentante in jim popeljati do zmage. V 66. minuti si je rumeni karton prislužil Josip Iličić. Ker je to njegov drugi v tem ciklusu, ga v soboto ne bo v slovenski zasedbi proti Malti.

Kek je v 70. minuti osvežil zvezno vrsto. Namesto Štulca in Zajca, ki sta ogromno pretekla, sta vstopila Jon Gorenc Stanković, evropski krvnik Mure s Sturmom, in pa Adam Gnezda Čerin, ki je pred nekaj dnevi v hrvaškem prvenstvu v jadranskem derbiju spravil v žalost Mlakarja. Minute so hitro tekle, vse bolj je dišalo po neodločenem rezultatu in nadaljevanju slovaške neporaženosti v tem ciklusu. Šeško, ki si je prislužil ovacije navijačev, je v 83. minuti prepustil mesto novopečenemu napadalcu Middlesbrougha Andražu Šporarju, Jaka Bijol pa je vstopil namesto Lovrića.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Mak zapravil zaključno žogico za zmago Slovaške

Pet minut pred koncem je Iličić poslal zelo uporaben in natančen predložek Šporarju, ki je z glavo streljal proti vratom gostov, a slovaški čuvaj mreže ni imel pretežkega dela. S tem pa še ni bilo konec priložnosti, v 87. minuti je imel slovaški rezervist Robert Mak v nogah zaključno žogico za zmago, a je iz dokaj ugodnega položaja streljal neposredno v Oblaka. Škofjeločan je zlahka ukrotil žogo.

Rezultat se ni spreminjal niti v petminutnem sodnikovem podaljšku, kjer so bili dobršen del Slovaki nevarnejši, a je le ostalo pri 1:1. Slovaška ostaja edina neporažena reprezentanca v skupini H, Kekova četa, ki je od sredine tekme pričakovala tri točke, pa bo priložnost za dvig v zgornjo polovico razpredelnice iskala v soboto, ko bo favorit proti Malti. A, pozor … Otoška državica je v sredo doma z igralcem več nadigrala Ciper (3:0), selektor Kek pa se bo moral pozabavati s tem, kako v enajsterici zapolnili vrzel ob odsotnosti kaznovanega Iličića.