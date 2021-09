Mladi slovenski nogometaši kvalifikacije začeli s porazom

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je danes na svoji prvi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2023, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, z domačo Češko izgubila z 0:1 (0:0). Edini zadetek je v 89. minuti dosegel Martin Vitik.

Slovenska in češka mlada reprezentanca sta se nazadnje srečali na evropskem prvenstvu do 21 let v Celju 27. marca in se takrat razšli z 1:1. Tokrat pa so bili z zadetkom ob koncu dvoboja boljši Čehi.

Čehi bolj nevarni, najlepša priložnost pa Slovencem

Ti so po ne ravno nevarnem strelu Žana Trontlja v drugi minuti prevzeli pobudo in kar nekajkrat ogrozili vrata Martina Turka. Toda 18-letni član mladinske ekipe Parme je ubranil dva strela od daleč Tomaša Ostraka v sedmi in 14. minuti. Slovenci so bili prvič nevarni v 16., ko se je češka obramba dobro odzvala po nevarni podaji Aljoše Matka v osrčje kazenskega prostora.

Na drugi strani so bili Čehi bližje zadetka v 20. minuti, ko je z okoli šestih metrov streljal Pavel Šulc, žogo pa je na poti proti mreži odbil Trontelj. V 24. minuti je še enkrat, tokrat od daleč, poskusil Šulc, a je Turk strel ukrotil.

Kljub temu da so bili Čehi bolj nevarni, je najlepša priložnost v prvem delu pripadla Slovencem. Matko se je v 44. minuti znašel iz oči v oči s češkim čuvajem mreže Matejem Kovarjem, a je zelo slabo streljal. V naslednjem napadu je Turk znova posredoval po strelu Tomaša Solila.

V Čeških Budejovicah je že dišalo po tem, da bodo mladi Slovenci kvalifikacije odprli s točko, a so Čehi do zmage prišli po kotu v 89. minuti, ko se je pred slovenskimi vrati najbolje znašel Martin Vitik. pic.twitter.com/MjEtxc78JM — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 2, 2021

Martin Turk klonil v 89. minuti

V drugem polčasu je v 55. minuti prvi nevarneje poskusil branilec Michal Fukala, a ni resneje ogrozil Turka. Na drugi strani pa je štiri minute kasneje po ukradeni žogi Aljaža Casarja v nadaljevanju akcije nenatančno z roba kazenskega prostora sprožil Mark Zabukovnik.

Isti igralec je v 72. minuti močno sprožil od daleč, a zgrešil cilj mimo desne Kovarjeve vratnice. Slovenci so v nadaljevanju prihajali do več priložnosti, najlepšo slovensko v drugem polčasu pa je imel rezervist David Flakus Bosilj v 82. minuti. Po lepi akciji prav tako rezervista Luke Vešnerja Tićića je z levico Flakus Bosilj sprožil le malenkost prek vrat.

Na koncu pa so se treh točk razveselili Čehi. Ti so v 88. minuti izvedli nevarno akcijo, a je bil Turk še na mestu po strelu Kryštofa Daneka. Po kotu le minuto kasneje je bil slovenski vratar nemočen ob strelu Vitika za končnih 1:0 za domačine.

Naslednjo tekmo bodo varovanci Milenka Aćimovića odigrali v ponedeljek v gosteh proti Andori, ki je na dveh tekmah zabeležila poraza proti Kosovu (0:2) in Albaniji (0:3).

Češka : Slovenija 1:0 (0:0) Stadion Strelecky Ostrov, sodniki: Robertson, Carr, Macleod (vsi Škotska). Strelec: 1:0 Vitik (89.). Češka: Kovar, Fukala, Donat, Vitik, Gabriel (od 62. Hošek), Solil, Kaloč, Kohut (od 46. Karabec), Šulc (od 83. Zlatohlavek), Ostrak (od 46. Danek), Fila (od 71. Sejk). Slovenija: Turk, Pavlović, Zec, Stojinović, Trontelj, Markuš, Zabukovnik, Koderman (od 88. Kancilija), Casar (od 71. Vešner Tičić), Matko, Cipot (od 71. Flakus Bosilj). Rumeni kartoni: Šulc, Donat; Markuš, Stojinović, Pavlović, Vešner Tičić. Rdeči kartoni: /.