Ačimovićevi varovanci za uvod na Češkem

Slovenska reprezentanca do 21 let danes začenja kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023. Varovanci selektorja Milenka Ačimovića se bodo za uvod pomerili s Češko. Srečanje v Čeških Budejovicah se bo začelo ob 18.00.

Mlada reprezentanca se je zbrala prvič po junijski prijateljski tekmi s Severno Makedonijo, zdaj pa je pred njimi uvod v kvalifikacijski cikel za nastop na prvenstvu stare celine, ki ga bosta leta 2023 gostili Romunija in Gruzija. Zaradi poškodbe selektor Ačimović tokrat ne more računati na Nika Prelca in Tamarja Svetlina, manjkata pa še Dario Kolobarić, ki ureja klubski status, in pa Benjamin Šeško, ki za člansko reprezentanco nastopa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Benjamin Šeško tokrat ne bo mogel pomagati mladi reprezentanci. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Začenjamo s težkim gostovanjem"

"Kvalifikacije pričenjamo z novo generacijo in zelo težkim gostovanjem. S Čehi smo nazadnje igrali na evropskem prvenstvu, na katera se redno uvrščajo s svojimi mlajšimi selekcijami," je najprej dejal selektor, ki je reprezentante zbral v Mariboru, in nadaljeval: "Z večino smo bili skupaj že junija, nekatere fante sem spoznal zdaj. Moram jih pohvaliti, bili so zelo delavni in pridni, zavedajo se, kakšne tekme nas čakajo. Osredotočeni smo na dvoboj s Češko, nato pa bomo začeli razmišljati o Andori."

Slovenski selektor je pohvalil svoje varovance za pristop na treningih pred srečanjem. Foto: Vid Ponikvar Po le dveh skupnih treningih je nekdanji slovenski reprezentant fante pohvalil za pristop na treningu: "Nekaj fantov manjka zaradi različnih razlogov, a sem osredotočen na fante, ki so z mano prišli na Češko. Še enkrat jih lahko pohvalim za delo na treningih. Kot sem že dejal, sem nekaj fantov spoznal prvič. Časa ni bilo veliko, vsi skupaj smo opravili en trening, danes bomo še drugega. Tekma bo hitro na sporedu. Letos nas čaka šest preizkušenj, zavedam pa se, da je dober začetek kvalifikacij zelo pomemben za samozavest ekipe."

Menjava generacij pri obeh ekipah

Kot pri Sloveniji tudi pri današnjih nasprotnikih opravljajo menjavo generacij. Zanimivo pa je, da v junijskem terminu Čehi niso igrali prijateljskega srečanja, tako da so tudi manjša neznanka za slovenski tabor.

"To, kar se je zgodilo, se ne pripeti velikokrat. Čehi so ravno tako zamenjali generacijo, ostalo je zgolj nekaj fantov z evropskega prvenstva, a junija niso odigrali pripravljalne tekme. Tako ni veliko informacij o novi generaciji, se pa moramo osredotočiti nase, na svojo igro in naše fante, da ustvarimo čim bolj ugoden rezultat. S Čehi imamo izkušnjo z evropskega prvenstva, mislim pa, da gre za podobno generacijo. Osredotočili se bomo na svojo igro in na tekmi dali svoj maksimum," o tej nevšečnosti dodaja Aćimović.

Slovenija in Češka sta se sicer nazadnje srečali prav na prejšnjem EP in remizirali z 1:1, zadetek za gostitelje tega prvenstva pa je zabil Aljoša Matko.

Aljoša Matko je Čehom zabil na letošnjem Euru U21, poleti pa se je iz Maribora preselil v tujino. Foto: Vid Ponikvar

Reprezentanco nato drugo srečanje v tem ciklu čaka v ponedeljek, ko se odpravlja še na gostovanje v Andoro. Na evropsko prvenstvo se bo uvrstilo devet zmagovalcev skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca, preostale drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Seznam Slovenije



Vratarji: Luka Čadež (Triglav), Žan Luk Leban (Everton) in Martin Turk (Parma)

Branilci: Vid Koderman (Maribor), Žiga Laci (AEK Atene), Michael Pavlović (Olimpija), Gašper Pečnik (Aluminij), Mark Španring (Bravo), Dušan Stojinović (Himki), Žan Trontelj (Bravo) in David Zec (Celje)

Vezisti: Tjaš Begić (Celje), Aljaž Casar (Rheindorf Altach), Benjamin Markuš (Domžale), Enrik Ostrc (Olimpija), Andrej Pogačar (Kalcer Radomlje), Luka Vešner Tičić (Koper) in Mark Zabukovnik (Kalcer Radomlje)

Napadalci: Kai Cipot (Mura), David Flakus Bosilj (Verona), Miha Kancilija (Bravo), Aljoša Matko (Hammarby) in Nino Žugelj (Maribor)