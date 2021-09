PSG šele v sodnikovem dodatku strl Metz

Vodilni PSG je na gostovanju pri Metzu, kjer ni mogel računati na Lionela Messija, ki je predčasno končal že zadnjo tekmo z Lyonom (2:1), na kateri je utrpel udarec v koleno, zmagal z 2:1. Do treh točk je prišel z drugim zadetkom Achrafa Hakimija v sodnikovem dodatku. V derbiju kroga sta se Marseille in Angers razšla brez zmagovalca.

Navijači PSG in Lionela Messija so v zadnjih dneh nestrpno čakali na novice o zdravstvenem stanju Argentinca, ta ima težave s kolenom. Messi je tekmo z Lyonom končal v 76. minuti srečanja, potem ko ga je na klop poklical Mauricio Pochettino. Štiriintridesetletni nogometaš z menjavo ni bil zadovoljen, po tekmi pa so se v javnosti pojavile govorice, da se je Messi lažje poškodoval, kar so pri PSG pozneje tudi potrdili.

Lionel Messi ima težave s poškodbo kolena. Foto: Reuters

"Lionel Messi, ki je na tekmi z Lyonom utrpel udarec v levo koleno, je v torek zjutraj prestal pregled z magnetno resonanco. Pregled je potrdil, da ima lažje poškodovano koleno in da je utrpel udarec v kost. V naslednjih 48 urah bomo opravili še dodatne preglede," so zapisali pri francoskem prvaku. Messi je tako izpustil gostovanje pri Metzu.

Francosko prvenstvo, 7. krog: Sreda, 22. september:

Monaco : St. Etienne 3:1 (1:1)

Volland 27., Ben Yedder 62./11m, 86.; Bouanga 41.; R.K.: Green 33. Nantes : Brest 3:1 (1:0)

Blas 27., Chirivella 55., Brassier 58./ag; Le Douaron 67. Montpellier : Girondins Bordeaux 3:3 (1:2)

Germain 11., 50., Mollet 71.; Hwang Ui-Jo 18., Onana 29, Kalu 85. Lille : Stade Reims 2:1 (2:0)

David 31., Andre 43.; Flips 74. Rennes : Clermont 6:0 (2:0)

Martin 32., Terrier 36., Sulemana 55., 57., Laborde 64., Tait 77. Angers : Marseille 0:0 (0:0) Lens : Strasbourg 0:1 (0:0)

Ajorque 67.; R.K.: Danso 50.(Lens) Lorient : Nice 1:0 (1:0)

Monconduit 23.; R.K.: Jenz 69. (Lorient) Lyon : Troyes 3:1 (0:1)

Shaqiri 48., Emerson 72., Paqueta 89.; Chavalerin 45. Metz : PSG 1:2 (1:1)

Kouyate 39.; Hakimi 5., 90.+5; R.K. Antonetti 90.+3 (Metz)