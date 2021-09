Marseille prvič poražen, PSG vsem beži že za devet točk

Danes je v 8. krogu francoskega prvenstva na začetku sezone neprepričljivi Monaco vendarle prišel do tretje zmage v sezoni, potem ko je s 3:1 ugnal hit uvodnih krogov Clermont, ki sedaj počasi drsi po lestvici. Marseille ni uspel nadaljevati niza neporaženosti in je doma z 2:3 klonil proti Lensu, ki ga je z zmago tudi prehitel na drugem mestu lestvice.

Za uvod v osmi krog francoskega prvenstva je Nica z visokih 3:0 na gostovanju ugnala St. Etienne. Na delu je bil tudi branilec naslova Lille, ki je po medlem začetku prvenstva vknjižil drugo zaporedno zmago. Tokrat je z 2:1 ugnal Strasbourg. Oba zadetka za zmago je zabil mladi, 21-letni Jonathan David.

Bo Messi nared vsaj za dvoboj z Manchester Cityjem?

Lyon se je doma udaril z Lorientom in zgolj remiziral, ob tem pa izgubil tudi Emersona, ki je že takoj na začetku srečanja prejel neposredni rdeči karton. Parižani, ki so se v zadnjih dveh krogih reševali v sodnikovem dodatku, so Montpellier ugnali z gladkih 2:0, zabila pa sta Idrissa Gueye in Julian Draxler. Zaradi poškodbe v kadru ni bilo Lionela Messija. Ob tem se poraja vprašanje, ali bo Argentinec nared za torkovo srečanje lige prvakov in ponovno snidenje s Pepom Guardiolo.

Francosko prvenstvo, 8. krog: Sobota, 25. september:

St. Etienne : Nice 0:3 (0:1)

Gouiri 15., Stengs 54., Delort 83. Starsbourg : Lille 1:2 (0:1)

Sissoko 75.; David 23., 57. R.K.: Thomasson 79./Strasbourg Lyon : Lorient 1:1 (0:1)

Ekambi 50.; Lauriente 20. R.K.: Emerson 15./Lyon PSG : Montpellier 2:0 (1:0)

Gueye 14., Draxler 88. Nedelja, 26. september:

Bordeaux : Rennes 1:1 (0:0)

Mexer 88.; Laborde 56. Brest : Metz 1:2 (0:1)

Faivre 67./11m; De Preville 26., Centonze 74. Reims : Nantes 3:1 (0:0)

Foket 51., Ekitike 72., 78.; Simon 62. Troyes : Angers 1:1 (1:0)

Balde 22.; Mangani 65./11m. R. K.: Giraudon 90.+3/Troyes. Clermont : Monaco 1:3 (1:1)

Bayo 6.; Ben Yedder 25., Volland 48., Diop 90.+1. Marseille : Lens 2:3 (2.2)

Payet 33., 45.+2./11m; Sotoca 9., Frankowski 27., Said 71.