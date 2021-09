Neymar začuden in ogorčen: Zakaj se to dogaja? Joge Bonito je konec.

V francoskem nogometnem prvenstvu je v sredo veliko prahu dvignil rumeni karton, ki ga je na dvoboju med Lyonom in Troyesom (3:1) prejel brazilski reprezentant Lucas Paqueta. Poskušal je atraktivno preigrati tekmeca, namera se mu ni posrečila, sodnica pa mu je pokazala rumeni karton. To je spravilo v slabo voljo Neymarja, ki je naznanil, da se očitno bliža dokončno slovo obdobja sloga joga bonito.

Joga bonito v portugalskem jeziku pomeni prekrasno igro. Simbolizira atraktivno igro, polno virtuoznih in nepredvidljivih potez, ki jih obožujejo nogometni sladokusci. Sprva je prišla do izraza v obdobju, ko je na zelenicah kraljeval brazilski velemojster Pele, pozneje pa je fraza znova zaživela ob nepozabnih vragolijah Ronaldinha.

Sodnica mu je pokazala karton

V zadnjih letih je tovrstnih potez, ki so navduševale navijače, vedno manj. Ni več veliko nogometašev, ki bi v gladiatorskem ritmu nogometa in ob vse neugodnejših branilcih bili zmožni večkrat ponoviti dopadljive vložke. No, Brazilec Lucas Paqueta, zvezdnik Lyona, je dobil takšen navdih na dvoboju francoskega prvenstva, a se mu je namera ponesrečila. Še več, poskus atraktivnega preigravanja, ko je želel žogo poslati v loku čez glavo tekmeca (v nogometnem žargonu ''rainbow-flick''), se mu ni posrečil.

Lucas Paquetá booked for attempting a rainbow flick.



The beautiful game is gone.

pic.twitter.com/uPMTX3C2jR — Big H. (@Hxnz99) September 23, 2021

Takrat pa je 37-letna sodnica Stephanie Frappart, ki se je vpisala v zgodovino s številnimi mejniki, kot prva sodnica je namreč sodile tekme moške lige prvakov in kvalifikacij za svetovno prvenstvo, pokazala Brazilcu rumeni karton.

Neymar: Uživajte, dokler še lahko

Sporočilo Neymarja na Instagramu Foto: Instagram Ni povsem jasno, ali je to storila zaradi tega, ker je želel Paqueta po njenem mnenju s takšnim preigravanjem (Lyon je takrat v izdihljajih srečanja vodil 3:1) poniževati tekmeca, ali je to storila zaradi tega, ker je presenečeni Brazilec, ki je za izbrano vrsto zbral 23 nastopov, na njene besede odmahnil z roko.

Rojaku je v bran stopil sloviti napadalec PSG Neymar. Eden od največjih nogometnih zvezdnikov na svetu je prek Instagrama sporočil, da je resnično zelo žalostno, če prejmeš rumeni karton zaradi preigravanja.

''Dribling je rešitev ne glede na to, na katerem delu igrišča si in katera minuta dvoboja je. Meni se je podobno zgodilo v prejšnji sezoni. V tej se je Paqueti. Ne vem le, zakaj. Kaj je razlog? Očitno je konec slavnega obdobja sloga joga bonito. Uživajte, dokler še lahko,'' je dal ljubiteljem nogometa misliti nezadovoljni Neymar.

Za podobno preigravanje je februarja na tekmi proti Montpellierju, ki jo je PSG dobil s 5:0, prejel rumeni karton. Ob odločitvi sodnika takrat ni skrival začudenja, po tekmi na Instagramu pa je zapisal, da je zgolj igral nogomet.