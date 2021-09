V Franciji spet vroče, 16 navijačev poiskalo zdravniško pomoč

Pred sinočnjimi tekmami francoskega nogometnega prvenstva in po njih so navijači na dveh prizoriščih poskrbeli za izgrede, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navijači Montpelliera so napadli avtobus z gostujočimi navijači, 16 jih je moralo poiskati zdravniško pomoč.

Kot je sporočila policija, je skupina 50 navijačev Montpelliera na izhodu z avtoceste prestregla avtobus z navijači Bordeauxa in ga napadla. Policisti so do tekme ukrotili razgreteže, so pa morali na prizorišče napada poslati več reševalnih vozil, da so pomagali poškodovanim.

Navijaški izgred se je zgodil tudi po tekmi med Angersom in Olympiquom iz Marseilla. Gostujoči navijači so zapustili svoj prostor na stadionu in se spopadli z domačimi, a so se strasti umirile brez resnejših posledic.

Marseille fans from the away end take to the pitch to confront Angers supporters after their 0-0 draw. (📽: @MattMargueritte) pic.twitter.com/nr2LqrxXc1 — Get French Football News (@GFFN) September 22, 2021

V letošnji sezoni imajo v francoski ligi veliko težav z navijači. Najhujši izgred do zdaj je bil na derbiju med Lensom in Lillom, ko sta se navijaški skupini spopadli med seboj, poškodovanih pa je bilo več navijačev.