Navijači zažgali sodnikov avto

Več navijačev Veleža Mostarja je v torek zvečer po prekinitvi tekme 10. kroga premier lige BiH med Veležem in Borcem prestreglo osebno vozilo ter preteplo sodnika, njegovega pomočnika in člana sodniške komisije, ki so bili na poti v Sarajevo. V avto so vrgli prižgano baklo, tako da je ta povsem zgorel, poročajo lokalni mediji.

V osebnem vozilu so bili po poročanju bosansko-hercegovskih medijev nogometni sodnik Sabrija Topalović, pomožni sodnik Admir Šehović in član sodniške komisije Adnan Alispahić.

"V torek zvečer okoli 23.45 so napadalci v predoru Lendava na cesti med Jablanico in Konjicem prestregli vozilo znamke mercedes, v katerem so bili A. Š. (1982), S. T. (1983) in A. A. (1971). Napadalci so s palicami razbili okna in v avtomobil vrgli baklo. Napadalci so pobegnili v golfu," sporočilo policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Tekma je bila prekinjena nekaj minut pred koncem

Na podlagi sporočila policije je mogoče sklepati, da je Alispahić zaprosil za zdravniško pomoč, ki jo je prejel v zdravstvenem domu Jablanica. Incident se je zgodil po tem, ko so zaradi vdora navijačev na igrišče v 82. minuti prekinili tekmo v Mostarju. Športni spletni portal Sport.ba navaja neuradne informacije, da naj bi Alispahić dobil več poškodb na predelih rok, glave in reber.

Po poročanju omenjenega portala naj bi avtomobil z uradnimi osebami prestreglo pet huliganov, ki so najprej s kovinskimi palicami razbili okna avtomobila ter se lotili Topalovića, Alispahića in Šehovića, v avtomobil pa vrgli še prižgano baklo.

Najhuje jo je skupil prav Alispahić, ki je trenutno na dodatnih pregledih v bolnišnici v Zenici, napadalce pa policija še išče. Potnikom v vozilu se je uspelo rešiti iz gorečega avtomobila. Portal klix.ba navaja, da naj bi se nad avtomobil z uradnimi osebami s tekme spravila četverica, in ne peterica za zdaj še neznanih napadalcev.

Srečanje bo registrirano v korist nogometašev Borca. Foto: Guliverimage

Srečanje bo registrirano v korist gostov

Bosansko-hercegovski mediji poročajo, da se je po prekinitvi tekme delegat na tekmi odločil, da bo kot zmagovalca z izidom 3:0 vpisal gostujoči Borac, ki je pred prekinitvijo vodil z 2:0 po golu kapetana Banjalučanov Stojana Vranješa.

Navijači so vdrli na igrišče in prekinili srečanje:

Glavni sodnik Topalović naj bi po poročanju Avaza na tekmi dosodil več spornih odločitev v korist gostujočega Borca, s čimer naj bi vplival na potek tekme. Kot navaja klix.ba, je sodnik Topalović domače navijače razbesnel zaradi nedosojene enajstmetrovke v korist Veleža pri izidu 0:0.

Velež zaseda peto mesto na prvenstveni lestvici z 12 točkami, Borac, ki ima dve točki manj, je sedmi. Vodi Tuzla City z 22 točkami.