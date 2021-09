Kamplovi povozili Hertho, poraz Dortmunda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec naslova Bayern München je v uvodni tekmi 6. kroga nemškega prvenstva v gosteh s 3:1 premagal Greuther Fürth in še povečal prednost pred zasledovalci, najboljši strelec Robert Lewandowski pa prvič po 15 zaporednih tekmah v bundesligi ni zadel v polno. V soboto so bili zelo razpoloženi strelci RB Leipziga. Rdeči biki so ponižali Hertho kar s 6:0, 65 minut pa je na igrišču prebil tudi Kevin Kampl. V dvoboju dveh istoimenskih klubov je minimalno zmago slavil tisti iz Mönchengladbacha.