Bayern razbil še Bochum, Kampl do remija

5. krog nemškega prvenstva ne ponuja izrazitih derbijev, zanimivo pa bo videti, ali lahko Wolfsburg ohrani prednost pred Bayernom in zadrži stoodstotni izkupiček. Bavarci so svoj del naloge že opravili z odliko in doma Bochumu nasuli kar sedem zadetkov. Kevin Kampl je s svojim Leipzigom po dveh porazih, na katerih so rdeči biki prejeli veliko število zadetkov, pot iz krize iskal pri Kölnu i prišel do remija.