Bavarci na derbi k rdečim bikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 4. krogu bundeslige nas čaka derbi, v katerem se bosta udarila Kamplov RB Leipzig in münchenski Bayern. Bavarci so po uvodnem remiju nanizali dve zmagi, Leipzigu pa za zdaj ne gre vse po načrtih, saj so v uvodnih treh srečanjih slavili zgolj enkrat.