Cepljeni nogometaši angleških klubov bodo lahko igrali v državah z rdečega seznama

dogovor premier league, britanske vlade in ministrstva za zdravje

Predstavniki angleške premier league, britanske vlade in tamkajšnjega ministrstva za zdravje so dosegli dogovor, ki bo nogometašem omogočil nastop za državno selekcijo tudi v državah s tako imenovanega rdečega covid-seznama. Pri povratku v Veliko Britanijo jim ne bo treba v desetdnevno karanteno. Pogoj je seveda, da so cepljeni proti covidu-19.