Matjaž Kek bo kmalu razkril karte

Do konca kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022 bo Slovenija odigrala še štiri tekme. Po porazu v Splitu (0:3), ki je Kekovo četo pahnil na četrto mesto (za Hrvaško in Rusijo zaostaja šest točk, za Slovaško pa dve), lahko Slovenijo na veliko tekmovanje popelje le še čudež. Do konca ciklusa bi morala v nepredvidljivi in dokaj izenačeni skupini H preskakovati vse ovire, nizati zmage, hkrati pa upati, da bi ji šli na roko tudi rezultati največjih tekmecev za vodilna mesta.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, ki je v Splitu prejel tri zadetke, a tudi zbral sedem obramb, je po porazu dejal, da je pri soigralcih pogrešal več agresivnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kvalifikacije še niso končane, do konca so še štiri tekme. Moraš biti optimist, a tudi realen. Upam, da nas bo ta poraz zbudil in ne bo nekaj, zaradi česar bi tonili še globlje," je Matjaž Kek po porazu v Splitu, ko ga je razočaral zlasti pristop večine varovancev, izrazil željo, da bi se vsi skupaj iz tega naučili nekaj koristnega ter se naslednjič na srečanju proti favoritu predstavili v boljši luči. Na SP 2022 se bo neposredno uvrstila le prvouvrščena ekipa, drugouvrščeno pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Če bi želela Slovenija še razmišljati vsaj o drugem mestu, bi morala ta mesec premagati tako Malto (8. oktobra v gosteh) kot tudi Rusijo (11. oktobra v Mariboru). Za uresničitev cilja bo morala prikazati veliko več v napadu, saj je na šestih odigranih tekmah dosegla zgolj pet zadetkov. Dvakrat je v polno meril Sandi Lovrić, enkrat pa sta bila uspešna Josip Iličić in Petar Stojanović.

Mladi napadalec Benjamin Šeško še čaka na strelski prvenec v dresu članske izbrane vrste. V tej sezoni je za Salzburg, s katerim nastopa tudi v ligi prvakov, zadel v polno že sedemkrat. Foto: Guliverimage

Kdo bo prejel vpoklic za tekmi z Malto in Rusijo? Če bo slovenski selektor, ki je kmalu po porazu v Dalmaciji, to je bil tudi njegov prvi, ki ga je v trenerski karieri doživel na splitskem Poljudu, praznoval 60. rojstni dan, ostal pri imenih z zadnjega seznama, bodo izbrano vrsto sestavljali zgolj legionarji. Ne bo predstavnikov slovenskih klubov, bo pa največ nogometašev iz klubov, ki prihajajo iz sosedskih držav (skupno kar 12 – po štirje iz Hrvaške in Italije, trije iz Avstrije in eden z Madžarske).

Novinarska konferenca s selektorjem Kekom se bo na Brdu pri Kranju začela ob 13. uri.