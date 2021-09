"Predvsem me moti to, da je predsednik Nogometne zveze Slovenije na selektorski stolček postavil Matjaža Keka, kljub temu da sva se o tem na glas pogovarjala. A me ni poslušal," je svoje nezadovoljstvo nad selektorjem in slovensko izbrano vrsto po drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 izrazil Branko Oblak. Ob tem smo za mnenje o predstavah slovenske izbrane vrste vprašali še Zlatka Zahovića in Alfreda Jermaniša.

Slovenska nogometna reprezentanca je v torek zabeležila tretji poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. A bolj kot visok poraz proti Hrvaški (0:3) v oči bodejo brezvoljne in brezidejne predstave slovenskih nogometašev. Varovanci Matjaža Keka so po šestih odigranih krogih na četrtem mestu skupine H s sedmimi točkami in so že debelih šest točk oddaljeni od obeh mest, ki vodita v Katar. Slovenija je na šestih tekmah dosegla le štiri zadetke, igra pa škripa in pušča na vseh položajih. Razočaranje v reprezentanci je bilo po sinočnjem porazu veliko, nič drugačno pa ni mnenje slovenske javnosti.

Branko Oblak ni skrival nezadovoljstva. Foto: Vid Ponikvar

Eden tistih, ki si tekem Slovenije zaradi slabih predstav ni ogledal v celoti, je tudi nogometni strokovnjak Branko Oblak. "Nimam besed. Kriza je v reprezentanci prisotna že dlje časa, saj že dolgo nismo imeli kakšnega uspeha, sploh pod tem selektorjem, in zato ne vidim nobenega dobrega rezultata. Še v prejšnjem ciklu, ko smo tekmovali v ligi narodov, smo imeli lažjo skupino, pa nismo nikamor prišli. Mislim, da so to bolj vprašanja za predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića. Jaz nisem selektorja niti pripeljal niti ga ne bom zamenjal. Kakorkoli, tekem je do konca še nekaj, možnosti so minimalne, zdaj pa je odvisno, ali bo selektor zadevo do konca potegnil proti dnu ali pa bo predsednik predlagal novega selektorja," je svoje nezadovoljstvo z vodenjem in predstavami izbrane vrste izrazil Oblak.

"Nikoli ni težava v selektorjih, glavna težava je ta, da je zbral slabe igralce. Igralska kakovost je takšna, kakršna pač je. Če pa je najboljši igralec Josip Iličić, in od njega ni nič, pa ga selektor zamenja praktično že v prvem polčasu, potem to pomeni, da je nekaj narobe tako s selektorjem kot z igralcem. Dober igralec ne more biti zamenjan že tako zgodaj v tekmi," je prepričan danes 74-letni nekdanji slovenski selektor.

Nekdanji nogometaš Bayerna je prepričan, da Matjaž Kek ni prava rešitev za slovensko klop. "V nogomet se ne vtikam več. Moti pa me to, da je predsednik Nogometne zveze Slovenije na selektorski stolček postavil Matjaža Keka, kljub temu da sva se s predsednikom o tem na glas pogovarjala. A me ni poslušal," je bil še jasen Oblak.

Zahović brez komentarja Zlatko Zahović ni želel komentirati slovenskih iger. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bolj redkobeseden je bil ob našem klicu Zlatko Zahović, ki je v preteklosti s svojimi komentarji znal dvigniti že nemalo prahu. A tokrat je bila zgodba nekoliko drugačna. "Zdaj teh predstav res ne bi komentiral. Vse skupaj je malce polemično, ker pač ni rezultatov. Naj komentirajo drugi. Bom raje pustil, da se ta vihar umiri, tako da bi se o tej zadevi morda raje pogovarjal kasneje, ko se stvar poleže," nam je v umirjenem tonu dejal eden najboljših nogometašev slovenske izbrane vrste.

Jermaniš: Dolgoročno so takšne stvari obsojene na neuspeh

Svoje razočaranje pa je ob mlačni igri reprezentance izrazil tudi nekdanji reprezentant, danes 54-letni Alfred Jermaniš. "Glede rezultatov se je zagotovo pričakovalo več. Začetek tega obdobja je bil z zmago nad Hrvaško res spodbuden, potem je sledilo tisto, kar je pač sledilo. En polčas proti Slovaški je bil zdaj odigran solidno, naši so bili v tistem prvem polčasu boljši, nato pa so Slovaki zadeli, kar se v nogometu zgodi pogosto. Tekme na Hrvaškem ne smemo vzeti kot eno samo tekmo. Hrvati so v tem trenutku veliko močnejši od Slovencev, tako da zame ta poraz ni alarmanten. Trenutno četrto mesto zagotovo ni nekaj, kar smo si želeli, vsi smo razočarani. A v nogometu se lahko vse hitro obrne. Kvalifikacije so še vedno odprte, a dejstvo je, da smo vsi v tem trenutku izjemno razočarani," kljub slabim igram ostaja optimističen nekdanji nogometaš Kopra in Olimpije.

"Te zadeve sem že nekajkrat povedal, pa se ni nič spremenilo, tako da naj tako ostane tudi zdaj," je odločno dejal Jermaniš. Foto: Vid Ponikvar

In v čem naj bi bila, po njegovo, težava? "Slovencev je dva milijona, selektor pa samo en. Ko igrajo Slovenci, je vedno veliko polemik, kdo bi moral igrati in kdo ne. Sam že dolgo časa govorim, da si nekateri nogometaši, ki so vpoklicani, reprezentančnega dresa ne zaslužijo zaradi grehov iz preteklosti. Ne more nekdo, ki je v preteklosti povzročil toliko težav, čez noč znova biti del reprezentance. Marsikdo v izbrani vrsti si ne zasluži 'imeti roke na državnem grbu'. Dolgoročno so takšne stvari obsojene na neuspeh. V mislih imam dva ali tri igralce, a o imenih ne želim več govoriti na glas. Te zadeve sem že nekajkrat povedal, pa se ni nič spremenilo, tako da naj tako ostane tudi zdaj," je odločno dejal Jermaniš, ki je za Slovenijo odigral 29 uradnih tekem.

"Če igralci, ki igrajo za izbrano vrsto, niso motivirani, potem se ti enostavno ne vpokličejo več. Vpokličejo pa se tisti, ki so za državni grb pripravljeni storiti vse," je bil še jedrnat Jermaniš.

