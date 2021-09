Tanzanija že v peti sekundi do 11-metrovke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dvoboju afriških kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo je prišlo do nenavadnega dogodka. Glavni sodnik je že v peti sekundi tekme pokazal na belo točko. Tanzanija je izkoristila enajstmetrovko in na koncu premagala Madagaskar s 3:2.

Domači so udarec s sredine igrišče izvedli tako, da so žogo brcnili v nasprotni kazenski prostor, kjer pa je vratar Melvin Adrien nespretno posredoval, zrušil napadalca Tanzanije Simona Mvusa in sodniku ni preostalo drugega, kot dosoditi najstrožjo kazen.

Po poročanju agencije Reuters ni uradne statistike o najhitreje dosojenih enajstmetrovk na reprezentančnih tekmah, znan pa je primer iz 2014, ko sta se v prijateljski tekmi v Podgorici srečali reprezentanci Črne gore in Gane. Domači so imeli udarec iz enajstih metrov v deseti sekundi tekme.