Slovenski reprezentant v novi vlogi opozoril nase #video

Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto v Stožicah po mučni predstavi z 1:0 ugnala Malto in prišla do pomembnih točk v boju za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Kljub zmagi so si bili tako v slovenski izbrani vrsti kot v javnosti enotni, da je bilo pozitivnega kljub zmagi zelo malo, med svetlejše točke srečanja pa zagotovo lahko uvrstimo Jako Bijola, ki je odlično igral na položaju osrednjega branilca.

"Jasno je, da nam še veliko manjka, po drugi strani pa je danes tekma prinesla Jako Bijola, Adama Gnezdo Čerina, perspektive za naš nogomet," je po tekmi kot dva nogometaša, ki si zaslužita pozitivno oceno za svojo predstavo, predstavil slovenski selektor Matjaž Kek. Dvaindvajsetletni Bijol je tako kot v svojem klubu, moskovskem CSKA, tudi v reprezentanci dobil priložnost na položaju osrednjega branilca. Svoje delo je opravil z odliko, saj je Slovenija ostala brez zadetka in dosegla pomembne tri točke v boju za Katar prihodnje leto.

"Odkar sem se vrnil v Rusijo, igram na položaju osrednjega branilca in dobro igram. Igram konstantno in s tem odnosom sem prišel v reprezentanco, da pokažem, da lahko igram na tem položaju. Upam, da sem s svojo igro zadovoljil selektorja. Seveda mi selektorjeva pohvala godi, a to je tudi pritisk, vem, kaj moram početi in da moram vsako odigrati bolje. Čeprav sem šele začel igrati na tem položaju, sam vem, da imam dovolj prostora za napredek in bom tudi v prihodnje dal vse od sebe," je v prvem odzivu po tekmi v Stožicah dejal slovenski branilec.

"Takšne tekme so vedno najtežje, kot je bila tudi tista proti Cipru." Foto: Grega Valančič/Sportida

Bolj kot predstava v obrambi pa si je v soboto slabšo oceno prislužil slovenski napad. Varovanci Matjaža Keka so na vsej tekmi le trikrat sprožili v okvir vrat nasprotnika, od tega so imeli na voljo dve enajstmetrovki, eno je izkoristil Sandi Lovrić. Ta je Sloveniji prinesla tri točke.

"Tudi en strel je dovolj za zmago. Imeli smo tri strele v okvir, dve sta bili enajstmetrovki, a včasih je tudi to dovolj za končni uspeh. Veliko je odvisno od tega, kakšen nogomet se igra, in mi sami vemo, da ne igramo najlepšega nogometa. Seveda vsakič merimo na rezultat. Danes smo dali vse od sebe in temu je sledil tudi rezultat. Verjamem, da bo tudi na drugih tekmah tako," je prepričan Bijol.

Dvaindvajsetletni nogometaš je tako kot vsi v izbrani vrsti opozoril, da v kvalifikacijah ni slabega nasprotnika. "Ta tekma proti Malti je bila zelo težka, ne glede na to, kaj mislijo drugi. Takšne tekme so vedno najtežje, kot je bila tudi tista proti Cipru. Malta je na prvi tekmi v tem ciklu remizirala s Slovaško. Na takšnih tekmah se ekipe vedno dobro postavijo, pa ni pomembno, ali je to Malta ali Ciper ali kdorkoli drug. Mislim, da smo že vsi spoznali, da ni več lahkih ekip. Na vsako tekmo se moraš pripraviti stoodstotno in jo tako tudi vzeti. Mislim, da smo se na Malto pripravili 110-odstotno, in čeprav omenjamo samo te tri strele na gol, si na drugi strani tudi Malta ni priigrala nič. Malta ni slaba reprezentanca, igralci igrajo po dobrih klubih," je svoja opažanja strnil Slovenec.

Veseli se obračuna s Hrvaško

Pred Slovenijo je zdaj v tem ciklu kvalifikacij še torkova tekma v Splitu proti Hrvaški, ki je s sedmimi točkami na prvem mestu skupine H. Slovenci so trenutno tretji s tremi točkami manj. "Vsi vemo, kakšna je reprezentanca Hrvaške, kako je kakovostna in kje igrajo njeni igralci. Normalno je, da nam bo na takšni tekmi malo lažje, na nas ni takšnega pritiska rezultata. 'Ubijali' se bomo za točke, ker vemo, da jih potrebujemo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To bo zelo težko srečanje in morali bomo pokazati, da lahko odigramo tako, kot smo proti Hrvatom na prvem srečanju v Stožicah. Verjamem, da bo užitek igrati na Poljudu, verjamem, da bo poln stadion in da bo ta tekma nekaj posebnega," je še sklenil Bijol.

