Matjaž Kek: Nisem toliko nor, da ne bi videl, kako to ni bilo dobro

O tem, kako znajo danes vsi igrati nogomet in je že skoraj nemogoče vnaprej vpisati tri točke, je pred leti kot selektor Slovenije pogosto opozarjal Srečko Katanec. Njegove besede še kako držijo v kvalifikacijski skupini H za SP 2022, kjer se je Slovenija doma namučila za zmago proti Malti (1:0) in z manj prepričljivo igro uresničila cilj. ''Zmaga se piše, vse ostalo se pozablja. To pa je na žalost najpomembnejše,'' sporoča selektor Matjaž Kek, ki ga v torek čaka gostovanje v Splitu.

"Zgodilo se je tisto najpomembnejše. Zmagali smo. To je viselo nad nami. Nekaj stvari bi morali bolje narediti, tudi nekaj živčnosti je bilo tako včeraj kot danes, pa še igrali smo brez Iličića. Zmagali smo s težavo, a bi lahko dvoboj že prej odločili v našo korist. Zmaga je popolnoma zaslužena, a težka,'' je Matjaž Kek po drugi zmagi v tem kvalifikacijskem ciklusu, obe je pozdravil v Stožicah, kjer je po Hrvaški z 1:0 padla še Malta, čestital tako izbrancem kot tudi občinstvu.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

''Podprli so nas, ko nam ni šlo,'' se je zahvalil bučnim navijačem. V Stožicah se jim je v soboto zbralo 4.507, malce več kot v sredo proti Slovaški, ko je Kekova četa stežka osvojila točko.

Zmaga je najpomembnejša

V torek bo s slovensko reprezentanco gostoval na Poljudu. Foto: Grega Valančič/Sportida Proti Malti se je morala pošteno potruditi, da je osvojila še nekaj več. Da je premagala tekmeca, s katerim se v zgodovini kvalifikacij za največja tekmovanja še ni opekla. Še nikoli ga ni na sončni strani Alp premagala tesno, kot tokrat (1:0), a selektorja po zmagi ni kaj dosti zanimal umetniški slog oziroma kakovost predstave.

''Zmaga se piše, vse ostalo se pozablja. To pa je na žalost najpomembnejše. Vem, da boste zdaj vsi iskali kvaliteto igre. Se popolnoma strinjam, ker nisem toliko nor, da ne bi videl, kako to ni bilo dobro. A v tem trenutku, verjemite, je bila zmaga najpomembnejša,'' je Mariborčan priznal, kako je proti Malti pogrešal več strelov proti vratom, a je bilo zadovoljstvo zaradi uresničenega cilja, treh novih točk, še kako pomembnih v boju za vrh, vendarle večje od nezadovoljstva zaradi neprepričljive predstave.

Slovenska nogometna reprezentanca je z zmago nad Malto poskočila na lestvici na tretje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegovi izbranci so streljali le trikrat v okvir vrat, pa še to dvakrat po strelih z bele točke, ko je enkrat zadel v polno Sandi Lovrić, Andraž Šporar pa zapravil najstrožjo kazen. ''Zagotovo je bilo premalo strelov, saj smo spet igrali prepočasi, da bi lahko strli njihovo zgoščeno obrambo. A tudi Malta je v tej skupini pokazala, da se zna dobro braniti," je pojasnil.

"Z menjavami ne dvignemo ritma. To je težava"

Slovenski nogometaši so na dvoboju z Malto usmerili v okvir vrat tekmeca le tri strele. Foto: Grega Valančič/Sportida Pričakoval je, da bodo gostitelji hitreje prišli do vodstva, ki bi lahko v ekipo vnesel mir. Tako pa je bilo dogajanje na zelenici iz minute v minuto bolj nervozno. ''V prvem polčasu, v 15 do 20 minutah, ko smo izvajali visok pritisk, bi morali priti do prednosti. Ko se to ni zgodilo, se je začela pojavljati nervoza. Dogajale so se napake, igrali smo brez neke odločnosti, agresivnosti. Vidi se na 100 km, da nekateri igralci fizično niso na primerni ravni,'' je imel razlog več, da je prevetril zasedbo s sredine tekme s Slovaško in v začetni enajsterici opravil štiri spremembe.

Priznal je, kako težko je bilo spremljati dvoboj, ko je videl, kako se njegovi varovanci mučijo proti Malti. ''Takrat sem menjal. Štiri menjave sem opravil že zelo zgodaj, a nismo prišli v tisti pravi ritem, ko bi lahko tekmo rešil in jo mirno pripeljal do konca. Že drugo tekmo zapored se nam dogaja, da z menjavami ne dvignemo ritma. To je težava,'' je izpostavil in spomnil na zapravljeno najstrožjo kazen za vodstvo z 2:0. Če bi Andraž Šporar takrat zadel v polno z bele točke, zadnje minute v Stožicah ne bi bile tako napete, saj se je Malta na vse pretege trudila izenačiti.

Še poslastica na Poljudu

''Jasno je, da nam še dosti manjka, po drugi strani pa je danes tekma prinesla Jako Bijola, Adama Gnezdo Čerina, perspektive za naš nogomet,'' ga je veselil nastop najmlajših v slovenski zasedbi, ki sta nabirala izkušnje, Korošec pa je podobno kot v tej sezoni pri moskovskem CSKA zaigral v osrednjem delu zadnje vrste, in pustil dober vtis.

Slovenski navijači v torek žal ne bodo mogli spremljati dvoboja v Splitu na tribunah stadiona Poljud, saj je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) prepovedala organizirani obisk gostujočih navijačev na vseh septembrskih tekmah pod njenim okriljem. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Zdaj nas čaka še poslastica na Poljudu, tretja tekma v šestih dneh, a isto velja za Hrvate. V tem ne vidim nobenih težav,'' se je Kek z mislimi že preselil na torkov izziv, ko bo gostoval pri svetovnih podprvakih, katere odlično pozna, saj si je kot trener Rijeke pri južnih sosedih zgradil kultni status. O tem, kako razmišlja pred dvobojem na Hrvaškem, pa več v nedeljo …