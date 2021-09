Slovenija si je lahko oddahnila, zdaj gre v Split po senzacijo

Slovenska reprezentanca je v dvoboju, ki ni mogel navdušiti nogometnih sladokuscev, uresničila osnovni cilj. Premagala je Malto (1:0) in s tem zadržala upanje, da bi se lahko v primeru ugodnega rezultata na torkovem gostovanju v Splitu vmešala v boj za najvišja mesta. Sandi Lovrić je zadel z bele točke, Andraž Šporar jo je zapravil, Malti pa ni dosti manjkalo do zgodovinskega uspeha, saj ni še nikoli zapustila Slovenije brez poraza.

Pred Kekovo četo je bila v soboto na videz ena najlažjih, v resnici pa najbolj zahtevnih tekem v tem ciklusu. Težko bi izpostavili dvoboj, v katerem bi Slovenija veljala za bolj izrazitega favorita, vsaj na papirju, kot na domači tekmi proti Malti. Otoški tekmec v preteklosti ni povzročal veliko skrbi Sloveniji, v letu 2021, ko je marsikaj drugače, pa je dvoboj ponujal malce drugačno izhodišče. Malta je pripotovala v Slovenijo na krilih zgodovinske domače zmage nad Ciprom (3:0), ki je Kekovim izbrancem dala misliti.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Nič od obračuna mačke z mišjo

Predvidevanja, da bo tokrat veliko težje in da ne gre pričakovati tipični obračun mačke z mišjo, so nakazale že uvodne minute. Čeprav je selektor Matjaž Kek znova sestavil zelo ofenzivno postavo, v kateri je kar mrgolelo posameznikov, nevarnih v napadu, v enajsterico pa za razliko od tekme s Slovaško uvrstil štiri nove igralce ter presenetil s postavitvijo Jake Bijola v zadnjo vrsto, začetni pritisk ni obrodil sadove. Razen nekaj napak, v katere so Slovenci prisilili goste z visokim pokrivanjem pred njihovim kazenskim prostorom, ni in ni zadišalo po zadetku. Ali vsaj zreli priložnosti. Bilo je nekaj strelov, ki pa so vsi po vrsti zgrešili cilj.

Selektor Matjaž Kek ni skrival nezadovoljstva, ko je spremljal neuspešne poskuse svojih izbrancev, da bi prebili malteški zid. Še več, ko so po uvodni tretjini začutili svojo priložnost še gostje in dvakrat zapored ogrozili Oblakova vrata, je nekaj tisoč navijačev v Stožicah, ki so bili podobno v sredo proti Slovaški znova zelo glasni in v veliko podporo gostiteljem, prejelo potrditev o tem, da je zgodbi o Malti kot popolnem avtsajderju skupine H dokončno odklenkalo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Redko videna napaka Jana Oblaka in …

Ko se je slovenskemu kapetanu Janu Oblaku pripetila še nevsakdanja napaka in bi navidez nenevaren strel z razdalje Josepha Mbonga skoraj poskrbel za vodstvo gostov, je gledalcem zastal dih. Škofjeločan je le s skrajnimi močmi zadržal žogo tik pred golovo črto, tako da je ostalo pri 0:0. Odločali so centimetri. Sledile so minute, v katerih so gledalci še naprej pogrešali bolj konkretne napade gostiteljev.

Ko se je zdelo, da bosta ekipi odšli na počitek brez zadetkov, pa je sodnik pokazal na belo točko! Enrico Pepe je nepravilno oviral Miho Mevljo, odgovornost za izvajanje strela pa je prevzel Sandi Lovrić. Ob odsotnosti kaznovanega Josipa Iličića je izvedel 11-m in z natančnim strelom popeljal gostitelje v vodstvo. Postal je prvi slovenski reprezentant v tem ciklusu z dvema doseženima zadetkoma.

Kekova četa je tako v zadnji minuti prvega polčasa iz prvega strela, ki je romal v okvir vrat, le prišla do vodstva! Ponovila se je zgodba iz leta 2017, ko je takratna Katančeva četa gostila Malto v Stožicah in povedla tik ob koncu prvega dela, po prekrasnem zadetku Iličića.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Otočani so se izenačenja veselili le nekaj sekund

Če je kdo pomislil, da bo vodstvo dalo slovenski reprezentanci dodatna krila in jih psihološko sprostilo, Malto pa pahnilo v napadalno, a tudi zelo tvegano igro, v kateri bi se Sloveniji ponujale nove priložnosti za povišanje vodstva, se je zmotil. V nadaljevanju, ko sta selektorja začela posegati po menjavah, saj je ritem kvalifikacijskih tekem še kako utrujajoč, je bila Malta bližje izenačenju. Večkrat je skušala po padcih igralcev v kazenskem prostoru ''izsiliti'' najstrožjo kazen, a je Latvijec praviloma le zamahoval z roko.

V 64. minuti pa je Malta že premagala Jana Oblaka. Po dolgi akciji je slovenska obramba pozabila na rezervista Luka Montebella, ki je zatresel mrežo, a je njegovo veselje trajalo le nekaj sekund. Sodnik je upravičeno razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja, v katerem se je pred tem znašel podajalec Paul Mbong.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Šporar zapravil najstrožjo kazen

Sledile so naporne minute, v katerih Malta ni skrivala želje, da bi po Slovakih (2:2 marca v Bratislavi) v tem kvalifikacijskem ciklusu pokvarili načrte še favorizirani Sloveniji. Občinstvo (4571 gledalcev) je prepoznalo pomembnost trenutka in v zadnjih minutah z bučnim spodbujanjem nogometašem, katerih drese krasi podoba Triglava, pomagalo do uresničitve cilja.

Miha Zajc, ki je za razliko od srede dočakal priložnost kot rezervist, je imel v 82. minuti imenitno priložnost za podvojitev vodstva, a je iz ugodnega položaja krepko zgrešil cilj. Pet minut pozneje je zvezni igralec Fenerbahčeja padel v kazenskem prostoru, pokosil ga je Cain Attard, latvijski mož s piščalko pa je še enkrat na tej tekmi pokazal na belo točko. Ker je bil Lovrić že na klopi, je odgovornost prevzel Andraž Šporar. Njegovo namero, streljal je v desni spodnji kot, je prebral malteški vratar Henry Bonello, tako da je ostalo pri 1:0.

Tako je bilo tudi po petminutnem sodnikovem podaljšku, ko je lahko gostiteljem dokončno odleglo. Čeprav v igri niso blesteli, so si zagotovili zlata vredno zmago, s katero so se priključili vrhu, z morebitno torkovo senzacijo v Splitu, kjer so pred 24 leti že šokirali Hrvaško, pa bi si lahko še kako izboljšali možnosti za vidnejšo uvrstitev v še kako izenačeni in nepredvidljivi skupini H.