Debi Srečka Katanca na klopi Uzbekistana, Gareth Bale s "hat-trickom" rešil Wales

V prvi nedeljski tekmi je Wales po zaslugi Garetha Bala in njegovih treh golov (dva je dosegel z enajstih metrov) v gosteh premagal Belorusijo.

Anglija danes nima zahtevnega dela, saj na Otok prihaja Andora, Madžari se bodo zaradi pozitivnega testa na covid-19 proti Albaniji morali znajti brez kapetana Adama Szalaija. Nemčija bo pod vodstvom Hansija Flicka lovila prvo domačo zmago proti Armeniji, v derbijih dneva pa se bosta spopadli Švica in evropski prvak Italija ter razigrana Belgija ter Češka.

Debi Srečka Katanca na klopi Uzbekistana Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je v nedeljo dočakal selektorski debi na klopi Uzbekistana, kamor se je preselil iz Iraka, s katerim se je zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti preselil pred tednoma. Srečko Katanec je vodil prvo tekmo kot selektor Uzbekistana. Foto: Guliverimage S svojo novo četo je gostoval v Solni na Švedskem, kjer so proti domačinom prijateljsko tekmo izgubili z 1:2. Švedi, ki so konec tedna v kvalifikacijah za SP 2022 spodnesli Špance, niso igrali v najmočnejši postavi. Janne Anderson je namreč glavna orožja spočil, saj Skandinavce v sredo čaka nova kvalifikacijska tekma. Uvodni zadetek so si že v 6. minuti Katančevi zabili kar sami, v 35. je Isaac Thelin zvišal na 2:0, v drugem polčasu pa je Eldor Šamurodov postavil končni rezultat.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kekovi izbranci so v 5. krogu kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022 doma odpravili Malto (1:0) in se približali (naj)boljšim reprezentancam v skupini H. Kekova četa se je brez kaznovanega Josipa Iličića namučila, da je prišla do tako želenih treh točk. Selektor Matjaž Kek je, v primerjavi s sredinim turnirjem s Slovaško, v začetno enajsterico uvrstil štiri nove igralce.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Čeprav je znova sestavil vsaj na papirju zelo ofenzivno zasedbo, dvoboj ni ponudil veliko izrazitih priložnosti. Ena izmed njih se je v 34. minuti nenačrtovano ponudila gostom po nevsakdanji napaki Jana Oblaka, ki pa jo je eden od najbolj spoštovanih vratarjev na svetu s skrajnimi močmi popravil in žogo ukrotil tik pred golovo črto. Zmagoviti zadetek je z bele točke dosegel Sandi Lovrić. V polno je zadel ob koncu prvega dela, to je bil sploh prvi strel Slovenije v okvir vrat, in postal prvi slovenski reprezentant z dvema zadetkoma v tem ciklusu.

Dvoboj med Slovenijo in Malto, na katerem je obveljala tradicija domačih kvalifikacijskih zmag Slovenije proti majhni otoški državi brez prejetega zadetka, si je v Stožicah ogledalo dobrih 4.500 ljubiteljev nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu je Malta poskušala izenačiti, tudi dosegla zadetek, a je bil upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, v zadnjih minutah pa bi lahko gostitelji podvojili prednost, saj je latvijski sodnik znova pokazal na belo točko. Ker je Lovrić vmes že zapustil igro, je tokrat odgovornost prevzel Andraž Šporar, a je malteški vratar prebral njegovo namero in ubranil strel. Ostalo je pri 1:0, Slovenijo pa v torek čaka še zahtevno gostovanje v Splitu, na katerem bi si lahko v primeru senzacionalnega razpleta izboljšala možnosti za nastop na SP 2022.

Poročilo s tekme:

Slovenci z zlato pentljo na prsih Slovenski nogometni reprezentanti so prišli na igrišče z zlato pentljo na prsih, s katero so se pridružili kampanji o ozaveščanju o raku pri otrocih. Rak je v Sloveniji tretji najpogostejši vzrok smrti pri osebah, mlajših od 15 let. Vsak lahko tudi daruje Društvu Junaki 3. nadstropja, in sicer s SMS-sporočilom JUNAKI5 na 1919.

Rusi so v popoldanskem terminu v gosteh ugnali Ciper in se razveselili prve zmage pod vodstvom novega selektorja Valerija Karpina.

Veselje Marcela Brozovića, soigralca Samirja Handanovića pri milanskem Interju, po zadetku v Bratislavi. Foto: Reuters

Hrvaška je s selektorjem Zlatkom Dalićem, ki je v zadnjih dneh deležen kar velikega števila kritik, gostovala v Bratislavi in spravila v slabo voljo Slovaško. Nedavni tekmeci Slovenije (1:1 v sredo v Stožicah) so bili blizu novemu remiju, a jim je le nekaj minut pred koncem načrte pokvaril Marcelo Brozović. Zvezni igralec milanskega Interja je zadel v polno po strelu z razdalje. Zaradi poškodb sta v hrvaški reprezentanci manjkala branilec Leipziga Joško Gvardiol in prvi vratar Dominik Livaković, ki je izgubljen tudi za torkovo srečanje v Splitu proti Sloveniji.

Svetovni prvaki remizirali pri "kraljih" remijev

Anthony Martial je na začetku drugega polčasa v Kijevu izenačil na 1:1. Foto: Reuters V skupini D, polni remijev, sta se Ukrajina in Francija v Kijevu razšli brez zmagovalca. Ukrajinci so s tem nadaljevali nenavaden niz, saj so v petih nastopih kar petkrat remizirali. Svetovni prvaki niso mogli računati na poškodovanega Kyliana Mbappeja, točko pa jim je priboril napadalec rdečih vragov Anthony Martial.

Za uvod dneva sta poskrbela Finska in Kazahstan, zmaga je ostala na severu Evrope. Danska, ki se lahko kot edina poleg Švedske, Švice in Anglije pohvali s stoodstotnim izkupičkom, je težje od pričakovanega prišla do treh točk pri Ferskih otokih, Srbija pa je z gladkih 4:1 ugnala Luksemburg in na lestvici prehitela Portugalsko. Obe reprezentanci imata 10 točk, Srbi pa boljšo razliko v zadetkih. Največ zadetkov so v soboto dosegli Izraelci, ki so severne slovenske sosede Avstrijce ponižali kar s 5:2.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 5. krog: Skupina H:

Sobota, 4. september:

Slovenija : Malta 1:0 (1:0)

Lovrić 45./11-m

Poročilo s tekme

Izjave selektorja po tekmi Ciper : Rusija 0:2 (0:1)

Erokin 6., Žemaletdinov 55. Slovaška : Hrvaška 0:1 (0:0)

Brozović 87. Lestvica:

1. Rusija 5 tekem - 10 točk

2. Hrvaška 5 - 10

3. Slovenija 5 - 7

4. Slovaška 5 - 6

5. Malta 5 - 4

6. Ciper 5 - 4 Skupina A:

Sobota, 4. september:

Irska : Azerbajdžan 1:1 (0:1)

Duffy 87.; Mahmudov 45.+1. Srbija : Luksemburg 4:1 (2:0)

Mitrović 22., 35. Chanot 82./ag., Milenković 90.+6.; Thill 77. R.K.: Gerson/Luksemburg Lestvica:

1. Srbija 4 - 10

2. Portugalska 4 - 10

3. Luksemburg 4 - 6

4. Irska 4 - 1

5. Azerbajdžan 4 - 1 Skupina B:

Nedelja, 5. september:

20.45 Kosovo - Grčija

20.45 Španija - Gruzija Lestvica:

1. Švedska 3 - 9

2. Španija 4 - 7

3. Kosovo 3 - 3

4. Grčija 2 - 2

5. Gruzija 4 - 1 Skupina C:

Nedelja, 5. september:

18.00 Bolgarija - Litva

20.45 Švica - Italija Lestvica:

1. Italija 4 - 10

2. Švica 2 - 6

3. Severna Irska 3 - 4

4. Bolgarija 4 - 2

5. Litva 3 - 0 Skupina D:

Sobota, 4. september:

Finska : Kazahstan 1:0 (0:0)

Pohjanpalo 60.



Ukrajina : Francija 1:1 (1:0)

Šaparenko 44.; Martial 50.



Lestvica:

1. Francija 5 - 9

2. Finska 3 - 5

3. Ukrajina 5 - 5

4. BiH 3 - 2

5. Kazahstan 4 - 2



Skupina E:

Nedelja, 5. september:

Belorusija : Wales 2:3 (2:1)

Lisakovič 29., Sedko 30.; Bale 5./11-m. 69./11-m, 90+3 20.45 Belgija - Češka Lestvica:

1. Belgija 4 - 10

2. Češka 4 - 7

3. Wales 3 - 6

4. Belorusija 4 - 3

5. Estonija 3 - 0 Skupina F:

Sobota, 4. september:

Ferski otoki : Danska 0:1 (0:0)

Wind 85.; R.K.: Joensen 84./Ferski otoki



Izrael : Avstrija 5:2 (3:1)

Solomon 5., Dabbur 20., Zahavi 33., 90., Weissman 59.; Baumgartner 42., Arnautović 55.



Škotska : Moldavija 1:0 (1:0)

Dykes 14. Lestvica:

1. Danska 5 - 15

2. Izrael 5 - 10

3. Škotska 5 - 8

4. Avstrija 5 - 7

5. Ferski otoki 5 - 1

6. Moldavija 5 - 1 Skupina G:

Sobota, 4. september:

Latvija : Norveška 0:2 (0:1)

Haaland 20., Elyounoussi 66. Gibraltar : Turčija 0:3 (0:0)

Dervisoglu 54., Calhanoglu 65., Karaman 83.



Nizozemska : Črna gora 4:0 (1:0)

Depay 38./11-m, 62., Wijnaldum 70., Gakpo 76. Lestvica:

1. Turčija 5 - 11

2. Nizozemska 5 - 10

3. Norveška 5 - 10

4. Črna gora 5 - 7

5. Latvija 5 - 4

6. Gibraltar 5 - 0 Skupina I:

Nedelja, 5. september:

18.00 Albanija - Madžarska

18.00 Anglija - Andora

20.45 San Marino - Poljska Lestvica:

1. Anglija 4 - 12

2. Poljska 4 - 7

3. Madžarska 4 - 7

4. Albanija 4 - 6

5. Andora 4 - 3

6. San Marino 4 - 0 Skupina J:

Nedelja, 5. september:

18.00 Islandija - Severna Makedonija

20.45 Nemčija - Armenija

20.45 Romunija - Liechtenstein Lestvica:

1. Armenija 4 - 10

2. Nemčija 4 - 9

3. Severna Makedonija 4 - 7

4. Romunija 4 - 6

5. Islandija 4 - 3

6. Liechtenstein 4 - 0

