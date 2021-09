Hrvaški selektor pred tekmo s Slovenijo nagovoril navijače

Hrvaški selektor Zlatko Dalić na septembrskih tekmah kvalifikacij za SP 2022 ne more računati na nekaj pomembnih igralcev. Manjka tudi najboljši izmed njih, izkušeni zvezdnik madridskega Reala in kapetan Luka Modrić, a so svetovni podprvaki vseeno uresničili cilj. Hrvaška je po uvodnem porazu v kvalifikacijah v Stožicah (0:1) nanizala štiri tekme brez poraza, na katerih je osvojila 10 točk, njena mreža pa se ni zatresla niti enkrat.

Opozoril na zelo slabo travno površino v Bratislavi

Ivica Ivušić se je izkazal v izdihljajih srečanja na Slovaškem. Foto: Reuters Pred dvobojem v Bratislavi se je poškodoval prvi vratar Dominik Livaković, a ga je odlično nadomestil Ivica Ivušić. Čuvaj mreže Osijeka, kjer si deli slačilnico z Damjanom Boharjem in Mariem Jurčevićem, je v krstnem nastopu za reprezentanco ohranil mrežo nedotaknjeno, Slovakom pa je najbolj paral živce v zadnjih minutah srečanja, ko jim je voda tekla v grlo in so iskali pot do izenačenja. Niso je našli, Hrvaška je po zaslugi zadetka Marcela Brozovića v 86. minuti, izjemnega strela z roba kazenskega prostora, prišla do dragocene zmage, s katero je zadržala stik z vodilno Rusijo.

''Moram čestitati fantom. Ne le za tri točke, ampak toliko bolj za energijo, ki so jo vložili v nastop. Za borbenost, agresivnost, željo. Niso popuščali niti za sekundo, to jih je na koncu nagradilo z zmago. Slovaki skoraj vso tekmo niso prišli do našega gola, le na koncu. Takrat nas je reševal Ivušić, za to pa ga imamo. Nam pa nam pomagala katastrofalna travna površina, ki nam je onemogočala dobro zadnjo podajo,'' je hrvaški selektor poudaril, da so zaradi slabega stanja igralne površine na stadionu Tehelno Pole v Bratislavi (Slovenija bo 11. novembra gostovala na Slovaškem v Trnavi) izostale kakovostnejše rešitve zaključkov napadov.

Ne more prepovedati kritik, a ne spremlja komentarjev

Slovaki (na fotografiji Juraj Kucka) so bili po domačem neuspehu proti Hrvaški zelo razočarani. Foto: Reuters Zaradi manj prepričljivih predstav in zlasti majhnega števila doseženih zadetkov je Dalić že dalj časa tarča številnih kritik. Vse skupaj se vleče že nekaj let, nezadovoljstvo je bilo mogoče čutiti tudi na letošnjem Euru in po njem. ''Po Euru sem pojasnil, da moramo popraviti napake. Kaj pa kritike in komentarji? Tega ne morem prepovedati. To me ne zanima, tega ne spremljam. Kje pa bi končal, če bi spremljal še to? Delam po najboljših močeh,'' je spregovoril o kritikah, da bi morala Hrvaška s tako kakovostnim igralskim kadrom lažje preskakovati ovire v kvalifikacijah za SP 2022. Pritisk je velik, saj Hrvaška noče zamuditi tekmovanja, na katerem bi branila zgodovinski uspeh, drugo mesto iz Rusije (2018).

Zmaga na Slovaškem je poskrbela za dvig razpoloženja v hrvaškem taboru pred naslednjim izzivom, torkovim srečanjem s Slovenijo. ''Napravili smo dobro podlago za dvoboj v Splitu. Zdaj je pred nami tekma na Poljudu. Povabil bi navijače, naj pridejo na tekmo in nas podprejo. Fantje bi si to zaradi izkazane borbenosti zares zaslužili,'' si želi, da bi Hrvaška v torek nastopila pred polnimi tribunami.

Hrvaška je nazadnje nastopila pred polnimi tribunami splitskega stadiona leta 2019, ko je s 3:0 nadigrala Madžarsko. Foto: Reuters

Tako je bilo v Splitu nazadnje leta 2019 na dvoboju z Madžarsko, ko je Hrvaška v izjemnem ozračju, pravem navijaškem kotlu, zmagala s 3:0. ''Kockasti'' si želijo, da bi se v torek ponovila zgodba, zmaga nad Slovaško jim je dvignila razpoloženje. "Če bomo tako nadaljevali, in ne vidim razloga, zakaj ne bi, bi se morali uvrstiti v Katar,'' ne skriva cilja.

Pričakuje izvrstno navijaško ozračje v Splitu

Zmagoviti zadetek na Slovaškem je dosegel zvezni igralec milanskega Interja Marcelo Brozović. Foto: Reuters ''Slovenija je naša soseda, pričakujem zares zahtevno tekmo. Verjamem, da bodo moji nogometaši močni, čvrsti kot do zdaj, in da bomo vpisali nove tri točke'' je Dalić pred kamerami Nova TV napovedal sosedski derbi v Splitu, v svoji izjavi pa vzbudil občutek, da niti ni vedel najbolje, kje je Slovenija igrala tekmo proti Malti.

''Mi smo prispeli v Bratislavo ob šestih zjutraj, a bodo po težko priigrani zmagi pri Malti in poti do Splita utrujeni tudi Slovenci. Pričakujem izvrstno podporo navijačev,'' je hrvaški strateg po zelo pomembni zmagi Hrvaške, sploh prvi na gostovanju v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022, nagovoril navijače.

Slovenija še pogreša prvi uspeh v gosteh na poti do Katarja, saj je za zdaj pri Rusiji in na Cipru doživela rezultatska neuspeha. Bi se ji lahko izšlo v tretje?